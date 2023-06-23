國泰(293)上月載客人次增23.5倍，料上半年仍錄綜合盈利

國泰航空(00293)公布5月份載客約141.79萬人次按年增加23.45倍，收入乘客千米數按年上升16.64倍，乘客運載率增加24.7個百分點至85.1%，以可用座位千米數計算的運力按年增加11.52倍。今年首五個月，國泰載客人次較按年增加32.81倍，運力上升 17.86倍，而收入乘客千米數則上升30.62倍。



國泰航空5月份運載10.98萬公噸貨物，按年增加18.8%，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收入噸千米數按年增加73.4%，運載率下跌14.2個百分點至61.5%。今年首五個月，載貨量較去年同期增加28.2%，運力增加154.6%，而貨物收入噸千米數則上升107.2%。



今年以來續得經營正現金流



該集團表示，航空業務表現錄得強勁的反彈，現金流持續改善，集團繼2022年實現整體經營正現金流後，2023年至今繼續錄得經營正現金流。此外，該集團於2022年全年業績報告書，提及一項視作出售中國國航(00753)(由18.13%減持至16.26%)而產生估計約19億元的一筆過非現金收入，將會在2023年上半年確認。因應上述因素，以及聯屬公司延遲三個月發表的業績報告帶來的抵銷效應，預計集團仍將於2023年上半年錄得綜合盈利。

撰文：經濟通國金市場組

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