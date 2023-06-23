  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】加息合奏突轉強音　花街大佬謹慎以待

23/06/2023

 

　　G7中最先加息的英國，突然狂飆；G7中最早停止加息的加拿大，重新上路；G7中加息最激進的美國，拒絕執輸；就連以「減息抗通脹」的奇葩土耳其，亦大變臉一次過加息6.5厘。「加息大合奏」從臨近尾聲，到突轉強音，難怪華爾街傳奇人物、橡樹資本創始人Howard Marks周三(21日)最新指，經濟和市場正處於漫長轉型的早期階段。



英國利率或見6，聯儲拒減息



　　5月意外爬升至7.1%的核心通脹，令英倫銀行在3月、5月略鬆加息油門至25基點後，周四(22日)不得不再次猛轟一腳至50基點，推升基準利率至5厘的2008年金融海嘯以來最高水平。行長貝利暗示「不惜衰退以遏制通脹」的強硬言論下，市場預期基準利率12月將攀上6字頭。

 

鮑威爾連續兩日在國會出席半年度經濟和貨幣政策作證時就稱，未來數月可能還需要加息。

 


　　爆冷的還有挪威央行，昨日亦宣布加息50基點至3.75厘的2008年以來最高，並暗示8月繼續加；而繼澳洲央行4月暫停，5月、6月連加兩次25基點後，3月起連續三次暫停的加拿大央行同重新上路，本月突加息25基點。

 


　　外圍加聲一片，帶頭大哥聯儲自然不甘落後，主席鮑威爾連續兩日在國會出席半年度經濟和貨幣政策作證時就稱，未來數月可能還需要加息，並斬釘截鐵表示，任何降息都需等到政策制定者確信通脹降到2%目標之後。



房價承壓，高收益債同添暗湧



　　西方央行爭相將利率維持在接近周期峰值水平，首當其衝施壓購房者和房價，現時英美平均房貸利率分別高至6.15%(兩年期固定抵押貸款)及6.67%(30年期固定利率抵押貸款)。全美房地產經紀人協會昨日公布數據顯示，5月現房中位價按年跌3.1%，錄2011年12月以來最大跌幅；英國最大抵押貸款機構Halifax則指，5月房價按年跌1%，為自2012年以來首次年度下跌，而競爭對手Nationwide更指跌幅高達3.4%，錄2009年7月以來最大。

 

 美國5月現房中位價按年跌3.1%，錄2011年12月以來最大跌幅。


　　另一值得留意的，是2021年10月錄得發行量峰值(4320億美元)的高收益債券，將於明年1月陸續到期。億萬富翁、SPAC投資人Chamath Palihapitiya就警告，許多企業或因撞上債務高牆而爆雷。



市場拉鋸，樂觀情緒將受檢驗



　　儘管美股對「衰退論」盡顯疲勞，VIX在鮑公發表鷹派言論後不升反跌，錄2020年1月大流行前最低水平，但有「價值投資大師」之稱的Howard Marks就相當謹慎。

 

Howard Marks最新暗示，未來數月樂觀情緒將受檢驗。

 


　　他周三發表的市場展望就指，未來利率下降的空間顯然不大，相信未來幾年都不太好過，因經濟和市場正處於轉型的早期階段，遠未見終點。他並指，過去一年市場上的買賣雙方，就資產價格漲跌的拉鋸持續，特別是股票投資者仍保持相當樂觀情緒，但就警告，「事情」的發生往往比想像的需時長、但比想像的速度快，暗示未來數月樂觀情緒將受檢驗。


　　 此似乎呼應了摩通首席全球股票策略師周四的報告，除非聯儲先發制人寬鬆，否則經濟衰退可能在第四季或明年第一季開始，「另一場未知的未知事件重現水面的風險似乎很高(The risk of another unknown unknown resurfacing appears high)。」

 

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

123.800

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

39.300

異動股

01357

美圖公司

3.280

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 123.700
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 39.200
  • 01357 美圖公司
  • 3.270
  • 02469 粉筆
  • 3.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 9.940
股份推介
  • 06858 本間高爾夫
  • 3.290
  • 目標︰--
  • 09860 艾迪康控股
  • --
  • 目標︰--
  • 01876 百威亞太
  • 20.550
  • 目標︰$24.50
  • 01385 上海復旦
  • 17.720
  • 目標︰--
  • 01186 中國鐵建
  • 5.640
  • 目標︰$6.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.750
  • 00700 騰訊控股
  • 336.600
  • 00001 長和
  • 48.050
  • 00388 香港交易所
  • 301.400
  • 00005 滙豐控股
  • 60.250
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 16.400
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 274.000
  • 目標︰$300.00
  • 06690 海爾智家
  • 23.800
  • 目標︰$28.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2023 13:11  恒指跌幅曾擴至逾400點，醫藥股下跌，中生製藥挫6%墊底藍籌

23/06/2023 10:02  陳茂波:考慮直接撥出用地予大型企業，有信心北都交椅洲融資足夠

23/06/2023 10:24  【互聯互通】港交所紐約辦事處開幕，加強與全球互聯互通

23/06/2023 08:32  國泰(293)上月載客人次增23.5倍，料上半年仍錄綜合盈利

23/06/2023 10:57  【外圍經濟】鮑威爾：華爾街最大8家銀行資本金或提高20%

23/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３２﹒６３億元，買理想沽盈富

23/06/2023 08:20  【大行炒Ｄ乜】大和跟進電力股，摩通下調香港寬頻評級至降低權重

16/06/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試１８﹒４銀

23/06/2023 13:55  《財資快訊》美電軟報７﹒８３００，美元兌人幣穩報７﹒１７９９

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】加息合奏突轉強音　花街大佬謹慎以待
人氣文章

新聞>財經熱話

英猛加息憂需求減弱油價急挫　三桶油股價經調整已屆吸納時？
人氣文章

新聞>香港要聞

陳茂波:考慮直接撥出用地予大型企業，有信心北都交椅洲融資足夠
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

日股走出陰霾，前景看俏
人氣文章

娛樂情報

61歲牛一宣布拍《少林女足》 周星馳全球搵美女︰P圖不會得逞
人氣文章

小薯茶水間

Whatsapp推2大全新私隱功能︰收不明來電自動變靜音/ 私隱設定檢查checklist！攔截垃圾電話最實用！即睇新功能啟用方法 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「蜘蛛俠」暫別銀幕！Tom Holland新劇《擁擠的房間》上架，隨即宣布息影1年！為擺脫角色陰影，曾停用IG、戒酒，更打算剃光頭？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

前福臨門行政總廚轉戰中環一星中菜館！一次吃盡經典好菜：時令鮮蟹肉冬茸羮、濃雞汁玻璃大蝦球、絆蟹肉桂花炒蝦絲，考功夫之作
人氣文章

Beauty

為爸爸送上體貼窩心禮物！Kiehl’s全效護膚套裝、mtm labo皇牌眼膜、Serge Lutens電子香薰器，Let’s keep him young！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
參加馬拉松不求成績！最緊要好玩有趣！富士山、雅典、埃及比賽團大受歡迎
人氣文章
反對亂建屋，更反對特權！ 5
人氣文章
端午節食糭注意！呢款糭熱量等於一日卡路里攝取！素糭鈉質分分鐘多過肉糭？三高人士啱食咩糭？即聽營養師講！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2023 14:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2023 14:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2023 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態23/06/2023
據報荷蘭最快本月底出台新措施，限制光刻機對華出口
人氣文章FOCUS23/06/2023
【FOCUS】加息合奏突轉強音　花街大佬謹慎以待
人氣文章財經熱話23/06/2023
英猛加息憂需求減弱油價急挫　三桶油股價經調整已屆吸納時？
人氣文章香港要聞23/06/2023
陳茂波:考慮直接撥出用地予大型企業，有信心北都交椅洲融資足夠
人氣文章大行報告23/06/2023
【大行炒D乜】大和跟進電力股，建銀國際點評體品股，一表睇晒好清晰
人氣文章財經熱話23/06/2023
《午市前瞻》恒指料下試18200 汽車股處整固階段可吼比亞迪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金