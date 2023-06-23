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英央行勁加息美聯儲再放鷹，滙控渣打密密回購股價照插，應如何部署？

23/06/2023

　　英倫銀行連續13次加息，今次更出乎意料大幅加息半厘，令利率升至15年以來最高水平，還指可能再次加息。美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時則重申，今年可能還需加多一次或兩次息。加息有利銀行息差擴闊，提升利息收入，但隨著恒指跌足一星期並跌穿19000點，本港銀行股今日(23日)也普遍下挫，其中滙控(00005)及渣打(02888)雖繼續密密回購股份，滙控更獲中金唱好，但股價照插，渣打跌逾4%，滙控跌逾2%穿60元，不知往後如何部署？當中哪隻較值博？

 

(Shutterstock)

 

英倫銀行加息半厘超預期　市場料仍有一厘加息空間

 

　　英倫銀行昨日(22日)出乎意料加息0.5厘(市場預期僅加0.25厘)，令利率上調至5厘，為2008年以來最高水平，也是自今年2月以來最大一次升息幅度，還指可能不得不再次加息。該行指，5月消費物價指數(CPI)達8.7%，較預期高出0.3個百分點，服務業通脹升至7.4%，亦較預期高0.5個百分點，核心商品價格通脹遠高於預期，通脹持續高企，有需要進一步收緊貨幣政策。不過，英倫銀行預期今年CPI將進一步大幅下降，主要由於能源價格的變化，核心商品通脹預計也將在今年較後時候回落，但服務業通脹短期內將基本保持不變。

 

　　分析認為，除繼續加息外，英倫銀行暫無其他選擇，而市場普遍預期，英國利率或進一步上升至6厘，即較現時水平仍有1厘加息空間。經濟學家目前預計，英倫銀行8月將再次加息0.5厘，9月和11月分別加息0.25厘，或像美聯儲跳過9月，在11月再加息0.5厘。另歐洲多間央行都宣布加息以遏制通脹，當中瑞士央行加息0.25厘，將政策利率上調至1.75厘，是連續第5次加息。挪威央行加息0.5厘，將政策利率提高至3.75厘，並指目標在8月再次加息。

 

鮑威爾指今年可能加多兩次息　下月加息機率曾破八成


　　另外，美國聯儲局主席鮑威爾周三(21日)出席國會聽證會時表示，今年可能還需要一次或兩次加息，又指必須等到確信通脹將跌至2%時才能減息。聯儲局理事鮑曼表示，需要進一步提高政策利率以控制通脹，又認為自去年底以來，通脹基本在高位企穩。芝商所(CME Fedwatch)預測顯示，7月加息的機會率一度突破八成，其後回到71.9%，繼續暫停加息的機率為28.1%。分析指，如果聯儲局今年確實再進行兩次加息，可能導致經濟陷入嚴重衰退。

 

　　歐洲央行上周亦已宣布加息0.25厘，行長拉加德表示對通脹前景仍未滿意，7月好可能會再加息。歐央行在議息聲明表示，通脹正在回落，但預期在一段時間內仍會過高，管委會將致力確保通脹及時回到2%的中期目標。歐央行又下調GDP增長預測，預期今年增長0.9%，明年增長1.5%，較此前預期分別下調0.1個百分點。

 

滙控兩日共斥4.4億港英回購716萬股　渣打倫敦回購涉資6500萬

 

　　另方面，滙控及渣打繼續密密回購。其中滙控上月公布首季業績時宣布回購計劃，由5月10日起至不遲於9月30日在英國或香港交易所購買總值最多20億美元之普通股。滙控於本周三及周四(21至22日)再在英國分別回購約230.7萬股及235.5萬股，每股作價6.0250至6.1900英鎊，總值約2852萬英鎊(約2.85億港元)，另於本周三在香港聯交所回購250萬股，每股作價60.9至61.4港元，總值約1.53億港元。滙控至今累計回購約1.46億股，所有回購股份將予註銷。

 

　　渣打亦由今年2月20日起至不遲於9月29日在歐洲展開新一輪10億美元股份回購計劃，集團本周三及周四在倫敦分別再回購約51.7萬股及43.9萬股，每股作價6.6720英鎊至6.9220英鎊，總值約651.2萬英鎊(約6500萬港元)。渣打至今回購約8608萬股，涉資約5.97億英鎊，回購的股份將予註銷。

 

中金：滙控淨息差優勢顯著港銀首選　予目標價75.5元


　　此外，中金發表最新報告，將滙控評級上調至「跑贏行業」，維持目標價75.5元，認為匯控的高淨資產收益率和高股東回報可以支持其估值回升。中金並將滙控列為港銀首選，指出高利率環境下該行淨息差優勢顯著，主要是由於其長期專注於香港及英國兩個核心市場，資產重新定價持續時間較短，而且活期及儲蓄存款數額較大，遠高於香港同業，預計今年第二季香港銀行同業拆息(HIBOR)上升，以及歐美續加息將進一步提振滙控的淨息差水平，相信全年或可超越該行指引。

 

　　中金又預計高利率環境持續將帶動滙控淨利息收入保持於高水平，看好滙控股東回報遠高於同行，預測今明兩年股東回報率分別為11%和13%。而當利率回落時，中金亦憧憬財富管理業務可成為滙控收入重要增長動力，可部分抵銷淨利息收入下降的壓力。

 

林嘉麒：滙控或續派季息兼有回購支持　不建議吸渣打  


　　元宇證券基金投資總監林嘉麒指，雖然環球各國央行繼續加息，可擴闊銀行淨息差，對銀行股有利，但猛加息既令人擔心引致經濟衰退，亦令資金寧流入無風險高息資產如定期存款，甚至增持現金，加劇股市資金流出，銀行股料仍有調整壓力，惟滙控在銀行股中最值得吸納，其股價雖曾升至60多元，但市帳率仍不足一倍，加上憧憬繼續派季息及有回購支持，集團又集中發展亞太區業務，料可吸引中長線資金買入，應不可能跌回3月低位50元，跌至4月尾的56至57元已有支持。至於渣打，因新興市場業務較多，較受加息影響，不建議吸納。

 

　　滙控今日收市跌2.53%報59.75元，成交11.65億元，渣打則跌4.61%報65.2元，中銀香港(02388)跌1.03%報24元，恒生(00011)跌3.37%報111.9元，東亞(00023)跌1.58%報9.98元，大新銀行(02356)跌0.18%報5.59元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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