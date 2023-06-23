鮑威爾：華爾街最大8家銀行資本金或提高20%

美國聯儲局主席鮑威爾周四(22日)向參議院表示，華爾街最大銀行將面臨更高資本金要求，且今年可能還需要加息一到兩次。



這是鮑威爾連續第2天在國會就半年度經濟及貨幣政策作證。他說，華爾街最大的8家銀行，可能需要將資本金提高20%左右，但具體細節還會再調整。



鮑威爾還稱：「其他銀行可能會有一定上調。資產規模低於1000億美元的銀行不會受到影響。」KBW銀行股指數應聲下挫，盤中跌幅一度達到2.3%。



鮑威爾同時表示，美國通脹率降至2%，對於保持經濟長期健康至關重要，今年再次加息仍是合適之舉。



耶倫：美國陷入經濟衰退的風險已降低



財長耶倫則於同日暗示，要打贏通脹這場仗，可能得承受消費者支出放緩的代價。她在談及美國衰退的概率時說：「如果有的話，在我看來已經下降了，因為看看勞動力市場的韌性就知道了，而且通脹正在下降。」



但她同時強調：「我並不否認這一種風險，因為美聯儲局正在收緊政策。」耶倫正在巴黎準備出席法國總統馬克龍主辦的新全球融資契約峰會。活動將提供她與中國國務院總理李強互動的機會。

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