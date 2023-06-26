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加息預期打壓市場，美股創3月來最差單周表現

26/06/2023

　　投資者對各國央行上調利率以抑制通脹的擔憂升溫，美股上周五(23日)全面下跌，且錄得3月以來最差單周表現。


 


　　道指下跌219.28點，或0.7%，報33727.43點。標普500下跌33.56點，或0.8%，報4348.33點。納指下跌138.09點，或1%，報13492.52點。投資者對科技等板塊獲利了結，標普500周線累計下跌1.4%，納指100指數下跌1.3%。


　　聯儲局主席鮑威爾上周向國會表示，今年可能還需要加息一到兩次。其他聯儲局官員的言論，也打消了投資者對今年降息的希望。美國銀行策略師引用EPFR全球數據的報告稱，由於銀行和房地產公司「仍有糟糕的衰退氛圍」，未來2個月美股面臨下行壓力。
　
美元終止3周下滑趨勢
　
　　美匯指數周線升0.6%，終止連續3周下滑趨勢，紐約尾盤漲0.48%，至102.88。法國和德國PMI數據遜於預期，引發對歐元區經濟衰退的擔憂，歐元和大宗商品貨幣下跌。


　　歐元兌美元跌破1.09。美元兌日圓上漲0.4%，至143.74。澳元兌美元跌1.1%，至0.6681。紐元兌美元下跌0.5%，至0.6145。


　　黃金期貨小幅上漲，終止三日跌勢，紐約期金漲5.9美元，報每盎司1929.6美元，但周線仍累計挫跌2.1%。加息預期導致原油創5月初以來最大單周跌幅，紐約期油周線跌近4%，當日跌0.5%，報每桶69.16美元。布蘭特期油一周累計下跌約3.5%，當日跌0.4%，報每桶73.85美元。

撰文:經濟通市場國金組

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