內地端午出遊人次超疫前水平 暑假臨近大行唱好旅遊股可吼？

內地端午節假期旅遊數據出爐，國內遊人次同比增32%至逾億，超過疫情前水平，多個旅遊平台機票及酒店等預訂量亦超疫情前，但整體旅遊收入仍不及疫情前，今日(26日)旅遊股表現一般，其中攜程集團(09961)跌近2%，同程旅行(00780)也只靠穩。不過，暑假旅遊旺季臨近，有大行料旅遊需求可望進一步釋放，如港股市況好轉，旅遊股或可看高一線。

(攜程旅行網截圖)

端午國內遊人次同比增32% 惟旅遊收入仍不及疫情前

經中國文旅部數據中心綜合測算，今年端午假期全國國內旅遊出遊1.06億人次，同比增長32.3%，恢復至2019年同期的112.8%；實現國內旅遊收入373.10億人民幣，同比增長44.5%，恢復至2019年同期的94.9%。可見國內旅遊出遊人數已超2019年，但旅遊收入仍未恢復2019年同期水平。

不過，隨著各地中高考陸續結束，暑期以家庭為單位的親子遊、畢業生出行等旅遊需求或能繼續支撐文旅產業的恢復。據攜程《2023暑期預訂趨勢洞察報告》，從目前預訂趨勢看，今年暑期市場熱度有望全面超過2019年同期，其中親子遊更成為絕對主力。攜程數據顯示，截至6月14日，暑期親子訂單佔比超過三成，親子訂單量同比去年超過7倍，而整體跨省遊訂單超過七成，暑期長線遊爆發可以預期。

端午機票酒店等預訂量均超疫情前 首兩日住宿旅遊消費增近兩倍



另外，多個旅遊平台數據顯示，2023年端午或為2019年以來最火假期，雖然只有短短3天，但國內機票、酒店等多項旅遊產品預訂量均超2019年同期。攜程數據顯示，部分旅遊業態的恢復進展已超過疫情前水平，其中國內門票、酒店主題房等業務訂單量較2019年同期已翻倍。同程旅行發布的報告顯示，端午假期期間機票、酒店、景區門票及度假業務量均超過2019年同期。去哪兒數據顯示，端午假期國內熱門城市機票預訂量超過2019年同期兩成，國內熱門城市酒店預訂量超過2019年同期1.6倍。飛豬數據則顯示，端午假期包含國內機票、酒店、周邊遊、中長線遊等商品訂單量超越2019年同期，出境遊訂單量較同樣長度的元旦假期增長3.6倍以上。



美團、大眾點評數據則顯示，端午假期首兩天，全國生活服務消費額較上年同比增長60%，跨地市遊客日均消費同比增長190%。其中住宿類和旅遊景點類的消費規模增速較高，同比增長均接近兩倍，夜間消費按年增長95%。與酒店住宿相比，民宿住宿漸受大眾喜愛，途家民宿數據顯示，截至6月24日端午節期間民宿預訂量同比2019年增長三成。

花旗：長線旅遊需求第三季將進一步釋放 可吼華住中國中免



花旗預計隨著內地第三季經濟復甦加快，國內長線和出境旅遊需求將在暑假、中秋及國慶黃金周進一步釋放，因此看好華住集團(01179)及錦江酒店(滬：600754)。另中國中免(01880)股價可能因銷售疲軟在短期內受壓，但目前的估值在經過最近的股價下跌後提供了有吸引力的中期風險回報。

南京證券則指，今年春節以來出行鏈板塊整體而言迎來快速復甦，2023年首季作為業績驗證的第一個視窗期，部分公司業績取得亮眼表現甚至反超2019年同期，為接下來次季以及暑期旺季第三季業績恢復奠定較好基礎。東莞證券認為，站在當前時點來看，下半年暑期旺季和十一黃金周刺激下國內出遊需求加速釋放，旅遊出行板塊業績有望得到釋放，可關注業績彈性較大的旅遊景區、餐飲宴會及酒店等板塊。

廣發證券指攜程出境遊復甦領先同業 高盛予同程目標價20.8元

攜程亦獲券商看好，廣發證券稱，攜程今年首季經調整EBITDA利潤率達31%，為成立以來歷史新高。集團出境遊恢復速度持續領先於行業，出境酒店和航空預訂量恢復到疫前的40%以上水平。另海外酒店預訂量同比增長超100%，超出19年水平40%。公司持續應用AI技術，提升個性化推薦、客服等功能的服務質量，維持「買入」評級，合理價為357.72元。

高盛則指，同程旅行管理層表示2023年第二季的勢頭良好，預計夏季將出現強勁的旅遊需求。受益於低線城市旅遊基礎設施的改善和地方政府的促銷活動，集團指疫情期間短途旅行的頻率更高。管理層預計2023年收入相比2019年將增長42至52%，2024及25年收入將按年增長20至25%。基於2024年20倍市盈率，予同程旅行目標價20.8元，評級為「中性」。

溫傑：旅遊股可受惠政策及消費復甦 攜程近260元可吼



凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，從今年內地端午假期出行情況可見民眾樂於在旅遊方面花錢，暑假旺季旅遊消費料亦不差。事實上，全世界服務業採購經理指數(PMI)都較好，內地出外食飯及旅行消費亦較旺，但售賣產品尤其耐用品的生意就較差，故旅行產業值得憧憬。另內地有個講法：中央如要出招救經濟，只著力搞「舊三套」即出口、消費及基建已不能見效，「新三駕」包括交通、旅遊及飲食也要搞。因此，無論從政策層面及復常後消費角度來看，旅遊相關股都可看好，其中攜程及同程旅行可考慮，不過，攜程之前升至289元附近已見明顯阻力，加上市況差，跌近260元才可部署，最多博其補回下面256元裂口，不跌穿250元可續持有，上望290元。

旅遊相關股今日表現各異，攜程半日跌1.82%收報270.4元，同程旅行則升0.12%報16.76元，中國中免跌1%報118.3元，華住集團跌1.79%報30.2元，復星旅遊文化(01992)升0.14%報7.1元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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