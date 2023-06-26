《午市前瞻》本周恒指未至於測試萬八萬 中國電力現價可追入

恒生指數半日報18862，跌27點或0.1%，主板成交451.76億元。恒生中國企業指數報6402，升8點或0.1%。恒生科技指數報3890，升10點或0.3%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報335元，跌2元或0.6%，成交32.93億元；阿里收報84.15元，升0.1元或0.1%，成交11.79億元；美團收報124.2元，跌0.5元或0.4%，成交10.05億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(華潤電力網頁截圖)





聶振邦：人幣續弱則恒指將試18000



港股連跌四個交易日後，今早恒指在18800水平爭持，成交量依然偏低。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，雖然恒指連日向淡，惟幸成交額不大，反映沽壓未算重，料短期未至於下試18000水平，可觀望18500作初步支持，預計本周約在18200至19000區間上落。但他提到，若人民幣繼續走弱，美元兌人幣在岸價企硬7.2，恒指才有機會下試18000。



港股向淡，多個板塊表現弱勢，但電力股普遍呈強，藍籌股潤電(00836)最多升超過7%。聶振邦指市場憧憬內地下半年有刺激經濟措施出台，或有更多基建項目上馬，電力需求有望提升，故現時仍可以考慮部署電力股。



另外他提到，中國電力(02380)5月中以來持續回調，近期反彈亦未能重返3元水平，但現價入市風險亦不大，一個月目標上望最少3.2元，持續強勢更可試3.5元。另外，華能國電(00902)亦偏強，5月底曾高見5.28元，進取者於4.8元以下吸納，潛在升幅亦高於一成，謹慎投資者可待回落至4.65元才買入。

華潤電力股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中國電力股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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