李家超回顧上任一年，指在多項民生問題上取得成績

行政長官李家超在社交網頁發布影片，回顧上任一年工作和感受。他指香港在2019年反修例風波期間被破壞感到心痛，形容不只是自己的最低潮，也是整個香港的最低潮，但認為回頭看來這是成長的過程，在低潮過後反省和總結經驗，可能會變得更強大。



他又提到要開拓新空間，令香港更有競爭力；國家十四五規劃下香港有「八大中心」定位，加上大灣區建設帶來機遇。他強調世界變得很快，不進則退，香港不可以慢、不可以等，政府要追時間、追結果和追成績，令市民覺得政府的政策能讓他們受惠。



他又感謝太太在過去一年的體諒和支持，指在任期過後就可以「笑傲江湖」，自由自在。



在多項民生問題上取得成績



李家超又在將於7月1日出版的《紫荊》雜誌發表獨家署名文章《香港大有可為、風光無限》，指特區政府在不同領域完善治理體系，當中成立了「特首政策組」，建立恒常內部研討機制，亦推出多項輸入人才計劃，增強發展動能，並提出「簡約公屋」措施，以創新、破格的方法排解民生憂難，認為在應對跨代貧窮、地區環境衞生、公營房屋供應和土地房屋統籌問題上，均取得預期的成績。未來當局會繼續從長遠考慮社會整體利益角度出發做實事。



他又表示，在香港新階段新局面上有3個堅持，包括持續全面落實「一國兩制」方針；堅持更好地為市民謀幸福；以及堅持加大力度說好香港故事，在國際舞台發揮所長。

撰文：經濟通採訪組

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