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傳長實向滙豐等洽購內房鴨脷洲豪宅「凱玥」抵押貸款

26/06/2023

　　內房合景泰富(01813)與龍光集團(03380)正處理債務問題，雙方合資的鴨脷洲豪宅項目凱玥面臨被銀團接管之危機。據報，長實集團(01113)可能收購兩家內房在凱玥的貸款權益。


　　內地《第一財經》引述消息報道，合景泰富和龍光以凱玥為抵押，借入102億元銀團貸款。長實已與滙豐、渣打等牽頭銀團接觸，希望收購有關債權，暫時未知銀團其他成員的意向。


　　內媒《中證網》其後引述接近龍光人士回應指，「上述消息屬實」，並稱「凱玥」的債權在兩家公司計劃重組的範疇內，若此刻該債權被銀團轉讓予長實，該公司擔心長實會反對債務重組，令項目走上拍賣轉讓之路，最終導致項目易主。


　　合景與龍光2017年聯手以168.55億元投得凱玥地皮，每方呎樓面地價約22118元，打破當時賣地紀錄。凱玥現已發展成6座住宅大樓，合共提供295伙，面積由1340至9336方呎，全為3房至5房大戶，今年1月起以現樓形式推售。資料顯示，截至今年4月，已售出3伙，最新成交價1.85億元，呎價達50800元。

 

撰文：經濟通採訪組

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