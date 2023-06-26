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廣汽發布行業首款氫電混能MPV，飛行車亮相升空

26/06/2023

　　廣汽集團(02238)今日（26日）於廣州舉行「廣汽科技日」，會上發布了行業首款搭載氫氣引擎的混能MPV「傳褀氫混版E9」，新車搭載了廣汽自研的2.0L氫能引擎+GMC2.0機電耦合系統，在E9多模驅動混動系統的基礎上，針對氫燃料開發了專用燃燒系統，每百公里氫耗低於1.4公斤，續航接近600公里。

 

（Andrew攝）


　　除了氫混版E9，廣汽亦發布自主研發、全球首款乘用車氨引擎，引擎以液態氨作為燃料，利用超高能點火技術實現了缸內氨燃料的可靠點火，功率達到120kW，減碳率提升到90%。


　　汽車座艙智能化亦是各大車企智能化發展的重心之一。廣汽宣布推出車載軟件平台「廣汽魔方」，廣汽研究院副院長梁偉強指出，廣汽魔方降低軟件開發門檻、縮短開發周期，平台通過SOA面向服務架構，將整車2000多個功能全部服務化，讓功能可以像「砌積木」般隨意編排組合，自動生成代碼，創造無限多的個性化場景。

廣汽：每年研發強度逾6%　投入累計420億人幣

　　集團總經理馮興亞表示，廣汽尋求不斷提升科技創新能力，開展具前瞻性的轉型升級產業布局，包括建設廣汽智聯新能源汽車產業園，加速構建縱向一體化新能源產業鏈；廣汽持續高強度在研發方面投入，每年研發強度逾6%，　研發投入累計近420億元(人民幣．下同)。同時，集團持續探索推進內部孵化等科技創新的體制機制改革。

 

（Andrew攝）


　　馮興亞指出，2022年集團新增專利申請3255件，新增研發費用投入65億元，即平均每天就能產生將近10件專利，每天的研發投入接近2000萬元。集團將通過不斷拓寬科技創新的廣度，挖掘高質量發展的深度，目標在2030年產銷超475萬輛、營業收入1萬億元、利稅達1000億元。

飛行汽車GOVE首飛　成本料不超200萬人幣

　　集團同時在科技日上首次展示飛行汽車項目「GOVE」。廣汽研究院院長吳堅表示，GOVE具備垂直起降功能，並搭載雙備份多旋翼飛行系統，以確保飛行安全。作為第一步，未來的飛行汽車將與如祺出行、Robotaxi等一同構建廣汽未來的立體出行解決方案。

 

（Andrew攝）


　　GOVE採用分離式機體構型，飛行艙和底盤車架可自由分離或組合，同時做到飛行和地面行駛。活動上，GOVE在會場外公開試飛約1分鐘，能穩定在平地上垂直升降。據現場工程師介紹，「GOVE」項目目前並未進入商業化階段，供應鏈才剛剛起步，假設量產1000輛飛行車，每輛成本料不超過200萬元。GOVE滿電續航時間為25分鐘，最大起飛重量為500公斤，能載重最多90公斤。

廣汽研究院：新能源車售價一定程度背離市場價值規律

　　廣汽研究院發動機系統研發部部長占文鋒表示，中國新能源汽車大規模發展所需的電池材料鎳、鈷等礦物儲量並不豐富，現時鎳、鈷原料對外依存度分別超過80%和90%，上游材料稀缺性日漸凸顯。他指出，目前造車新勢力中，僅Tesla可以實現較大幅度盈利；傳統車企中，由於比亞迪(01211)垂直整合了鋰離子電池汽車的整個產業鏈，有效降低成本，並一定的規模利潤。

 

（Andrew攝）


　　占文鋒認為，目前新能源汽車處在政策產業推動轉向市場化推動的關鍵階段，新能源汽車市場售價一定程度背離市場價值規律，倡需關注產業發展健康情況。

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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