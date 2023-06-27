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經濟日報集團(423)全年純利2746萬元，末期息7仙升8%

27/06/2023

　　經濟日報集團(00423)公布，截至今年3月31日止年度股東應佔溢利約2745.8萬元，比去年度回落約16.8%，每股盈利6.36仙，擬派末期股息每股7仙，同比升約7.7%，而全年度股息總額10仙，同比增長約5.3%。


　　在此艱難之情況下，集團表現仍然保持穩定。集團收益約10.23億元，輕微減少2%，當中服務收入約4.22億元，與上一財政年度相比保持穩定。廣告收入微跌2%，至約5.5億元，發行收入減少18%至約5090萬元。
　
財經通訊社、資訊及軟件分部仍是盈利基礎
　
　　該集團指，財經通訊社、資訊及軟件分部仍是集團的盈利基礎。此分部把握到數碼化趨勢及多元化發展，於回顧年度內成功獲得多項數碼解決方案項目，涵蓋銀行、證券及衍生工具買賣、財富管理及物業數據分析等多個領域。

經濟日報集團：探究人工智能科技，加速數碼廣告收入增長

　　經濟日報集團(00423)公布，疫情加速數碼轉型，帶動數碼廣告強勁增長。人工智能及機器學習的興起，將為各行各業帶來巨變，傳媒行業亦置身其中。集團將繼續探究人工智能科技如何提升用家體驗、創造價值，並改善集團於數據及分析工具等數碼技術，致力製作優質內容、研究平台使用者的行為特性、進行深入分析、採用雲計算及推行智能推廣策略，加速數碼廣告收入增長。


　　該集團指，於過往年度在數碼平台及資訊及軟件業務發展上所作出投資已獲得回報。於截至今年3月31日止年度，集團有逾60%之總收益均來自數碼平台以及資訊及軟件業務。


　　該集團指，財務狀況穩健，並無資產負債。於今年3月31日，現金結餘為約4.64億元。集團致力維持可持續的派息政策及充裕的流動資金，以保持策略性業務投資及發展的實力。展望未來，宏觀經濟環境仍然挑戰重重。該集團將密切留意經濟及政治變化，並審慎管理成本、營運效益及財政收支。

 

撰文：經濟通市場國金組

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