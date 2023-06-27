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中間價連日強於預期人仔快見底？內房金融航空股齊彈哪類可趁機吸？

27/06/2023

　　近期人民幣持續向下，在岸和離岸市場人民幣兌美元匯率昨日(26日)盤中雙雙跌穿7.23，創2022年11月以來新低，人民幣今年以來累跌近半成。今日(27日)人民幣中間價亦創逾7個月低，不過已連續兩日強於市場預測均值，或可預示人行不樂見人民幣貶值過快。事實上，人民幣境內外匯率今日終於止跌轉強，帶動一眾擁大量人幣資產或美元債務的股份包括中資金融股、航空股及內房股反彈。人民幣是否經已見底？當中又有哪類股份可趁機吸納呢？

 

(Shutterstock)


彭博：中間價連續兩天強於預期　監管層阻貶訊號趨明朗


　　今日開盤前，人行將人民幣兌美元中間價定為1美元兌7.2098，較上日跌42點子，創逾7個月新低，但較市場預測均值偏強達111個點，創去年11月以來最大偏強幅度。彭博指，人民幣連續貶值後，監管層阻貶訊號開始趨於明朗。中間價已連續第二天明顯強於預期，境內外匯率均出現明顯反彈，回到7.22元附近。北京時間今早10時11分，在岸市場升0.28%至7.2222元，離岸漲0.24%報7.2257元。


　　華僑銀行外匯分析師黃經隆指，中間價較預測均值偏強釋放出一個強烈訊號，就是央行不樂見近期人民幣過度且單邊的貶值，尤其是從7.20到7.25跌得太快，但考慮到季節性的中資港股派息購匯、市場期待的刺激計劃遲遲未來，以及中美利差倒掛幅度走闊，人民幣匯率的方向仍然是貶值。

官媒：人幣匯率短期壓力仍在　惟將保持雙向波動常態

 

　　官媒則繼續為人民幣護航。據《中國證券報》第二版引述專家稱，人民幣匯率短期壓力仍然存在，但隨著國內新一輪穩經濟政策舉措陸續出台，以及美元走強較難持續，人民幣匯率將繼續保持雙向波動常態。報道引述天風證券研究所首席宏觀分析師宋雪濤稱，隨著國內經濟、政策預期和聯儲局加息預期的變化，人民幣匯率下半年將回到寬幅震盪格局。仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟指，中美貨幣政策分化，令中美利差高企，對人民幣匯率造成的短期壓力難以回避。隨著穩經濟政策加大力度，中國經濟回升向好勢頭將進一步鞏固，人民幣匯率的基本面支撐有望逐步增強，外匯市場將繼續保持穩健運行。


　　另據《證券日報》引述中國銀行研究院高級研究員王有鑫預計，人民幣匯率在短期盤整之後，在第三季度將逐漸企穩恢復至穩定波動區間，在年底前可能會進一步回升。隨著積極的財政和貨幣政策逐漸加碼發力，下半年政策紅利和經濟活力將逐步釋放，經濟增速將穩步回升，將給予人民幣匯率更多支撐。

 

花旗：官方對貶值速度過快不適　或有助人幣貶勢減緩

 

　　花旗指，連續兩日中間價強於預期，表明官方對貶值速度過快及不斷加劇的不適，可能有助於人民幣貶勢減緩。中信證券首席經濟學家明明預計，進入第三季，美元指數或隨著美國經濟逐步承壓，以及聯儲局緊縮預期的降溫而有所走弱。華僑永亨銀行報告指，市場擔憂全球經濟增長放緩，美元保持堅挺，離岸人民幣續呈貶勢，兌一美元上周已錄得1.22%跌幅，至7.2157。不過，隨著貨幣跌穿7.2關口，料官方將釋放訊號控制人民幣貶值速度。預計人民幣短線承壓格局不變，但若內地7月能推出一籃子政策刺激經濟，從而重新提振市場預期和信心，不排除人民幣出現反彈。


　　不過，高盛早前下調人民幣匯率預測，指由於內地4月和5月經濟數據疲軟，疊加人行貨幣政策寬鬆措施，令中美息差續擴大，人民幣持續受壓。預計美元兌人民幣3個月、6個月和12個月目標價分別為7.2、7.1和6.9，此前預測則分別為7.1、7和6.8。

 

林嘉麒：人幣應不會跌穿7.37　內房不值博建行5元可吸

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，港股在連跌5日後今日終於高開高走，主要因為A股超跌後出現反彈，以及人民幣未繼續轉弱，而人民幣未轉弱因人行今早開出的中間價比市場預期高，令離岸人民幣出現一些反彈。以往人民幣下跌港股都會被拉低，但今次沒被拉至很低，原因是現時情況未如去年10、11月內地未開關、經濟未復常那麼差，理論上人民幣不會跌穿7.37，現已跌至7.2幾或會回穩，中間價開得樂觀些，亦有機會令其略為回升。

 

　　林嘉麒又指，人民幣回穩令相關受惠股反彈，其中內房股經早前超跌後反彈屬正常，但內房問題不易解決，非中長線留意對象。內銀方面則可吼建行(00939)，近兩日其股價跌至5元都見反彈，可考慮於5元吸納，雖然今年整體內銀利潤未必有明顯增長甚至有機會倒退，但建行派息比率或可再拉高，息率回報不錯，惟需作中長線投資，起碼持有半年以上。招行(03968)基本面則不同以往，換了行長後，今年首季業績也較差，難再給予溢價；雖近日跌至34.5元見支持，息率亦回到5.8厘，但建行息率達8.7厘，中行(03988)也達8.2厘，加上內地上半年經濟麻麻，招行第二季業績令人擔心，息差可能收窄，零售貸款可能減少。

 

黃瑋傑：料中美息差續擴闊　人行可容忍人幣跌至7.3

 

　　輝立證券董事黃瑋傑則於《開市Good Morning》節目指，聯儲局主席鮑威爾已表明今年還有一至兩次加息，而內地早前下調MLF、SLF及LPR利率後，市場估計下半年仍有降息機會，因此中美息差預計會繼續擴闊，為人民幣帶來進一步貶值壓力。另外，如經濟增長動力繼續減弱，也會令人民幣易跌難升。而以人行官員取態，未跌至7.3或7.4，仍會容忍其有秩序貶值。

 

　　除人民幣回穩外，內地傳7月前將有重磅支持樓市措施出台，刺激內房股終結連日回調，今日龍湖(00960)升8.17%報19.34元，碧桂園(02007)升7.1%收報1.66元，中海外(00688)升3.8%報16.94元，潤地(01109)升5.97%報33.75元。中資金融股亦普遍上升，建行升1.2%報5.06元，工行(01398)升0.97%報4.15元，中行升1.29%報3.15元，農行(01288)升1.66%報3.07元，平保(02318)升2.57%報49.85元，國壽(02628)升2.34%報13.1元，太保(02601)升4.06%報20元。中資航空股方面，國航(00753)升1.79%報5.69元，東航(00670)升1.52%報2.67元，南航(01055)升1.8%報4.53元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此


另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評人民幣，立即重溫


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