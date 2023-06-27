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《神州經脈》夏季達沃斯論壇開幕，滬指漲幅近兩月高，人幣回升

27/06/2023

　　滬深股市經歷四連跌，人行加大逆回購力度增加市場對寬鬆政策的信心，再加上護盤大軍身影閃現，內房及中特估今日（27日）異動拉升，助力滬綜指午後升幅超過1%，全日收升1.23%，報3189.44點，是5月8日以來最大單日升幅，結束四連陰行情。深成指升0.97%，創業板指則揚0.26%。

 

國務院總理李強今日在天津開幕的夏季達沃斯論壇上發表主旨演講。（AP圖片）

 

　　儘管A股指數反彈，但交投活躍程度卻明顯下降，兩市全日成交只有8411億元（人民幣．下同），按日急降13.9%，外資循陸股通淨流出近26億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）早盤低開逾180點後由跌轉升，收盤報7.2101，較上個交易日4時30分收盤價漲118點子，結束四連跌，並脫離7個半月低位。人民幣兌美元中間價今報7.2098，較上個交易日小跌42點，創去年11月10日以來7個半月新低，但已連續兩日強於市場預期，表明監管有意維穩近期人民幣跌勢，外電引述消息人士表示，中國國有大行出手在即期外匯市場拋售美元，試圖阻止人民幣跌勢。

 

今日新聞精選

 

1. 世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會（又稱「夏季達沃斯論壇」）今天在天津開幕。國務院總理李強出席開幕式並發表主旨演講，指今年中國經濟回升向好的態勢比較明顯，預計第二季經濟增長快於第一季，全年有望實現年初確定的經濟增幅5%左右的目標。李強又指，過去幾年世紀疫情和百年變局交織疊加，經歷過有形的阻隔後，應當更加珍視溝通和交流、更加珍惜開放和合作，呼籲要進一步樹立合作共贏的理念，攜手應對全球性的挑戰，「團結合作才是人間正道」。

 

2. 國務院總理李強26日下午在天津會見世界貿易組織總幹事伊維拉。李強表示，中方支持對世貿組織進行必要改革，將全面深入參與各領域談判，維護多邊貿易體制國際規則制定的主渠道地位。一些國家提出的所謂「降依賴」「去風險」，有違世貿組織倡導的自由貿易和非歧視的基本原則，也違背經濟規律，最終阻礙世界經濟復甦進程。伊維拉表示，世界經濟不應碎片化，「脫鈎」將損害全球經濟發展。商務部部長王文濤同日會見伊維拉，王文濤強調中方堅定支持多邊貿易體制，並指中國作為世界上最大的發展中國家，將承擔與自身經濟發展水平和能力相符的義務。

 

3. 據《彭博》引述知情人士透露，美國財政部長耶倫計劃7月初訪問中國，或將會是中美關係今年初惡化後，第二位訪問北京的美國內閣官員。屆時耶倫將首度與新任的中國對口官員進行高級別經濟磋商。何立峰於3月接替劉鶴出任負責經濟政策的國務院副總理，這個職位傳統上負責與美國財長對口。對此，中國外交部發言人毛寧回應稱，中美就各層級的對話和交往保持著溝通，相關事項建議向中方主管部門詢問了解。

 

4. 內地現罕見高溫天氣，皖能電力在機構調研時表示安徽今年可能會出現電力、電量雙缺，而《澎湃》報道指內蒙古包頭地區高耗能企業被限電一周，導致當地光伏硅片拉晶企業產能受到影響。國家電網有限公司董事長辛保安指出，今年電力供應的形勢總體穩定可控，但隨著氣候變化以及經濟的快速發展，用電量在大幅增長，所以在局部地區、局部時段、高峰時段可能還會存在一些小的缺口，已經通過各種措施進行了電網調度的優化。

 

5. 工信部官網日前公示《道路機動車輛生產企業及產品》（第371批），顯示北京寶沃汽車股份有限公司自行申請註銷汽車生產資質，而此前外界盛傳小米集團將從寶沃汽車繼承造車資質，在目前不新增造車資質的情況下，市場擔憂小米將無從取得新能源汽車行業的入場券。另外，小米　汽車預計將在明年上半年量產，網上流傳其定價和續航能力是「14.99萬元起、續航800公里」，惟小米公關負責人王化昨在微博發文澄清，有關消息不實，那是小米人工智能助理小愛同學抓取了去年5月自媒體的猜想信息「闖禍了」，「小愛才六歲，還有很多東西不懂」、「畢竟明年小米汽車發布，現在怎麼可能就有價格了呢」。

 

6. 意大利政府近期多次表達考慮退出「一帶一路」合作。中共中央對外聯絡部部長劉建超到訪意大利，星期日（25日）在米蘭同當地工商企業界代表座談上，強調中意兩國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄是正確決定，有助兩國提振合作信心。意大利工商界人士表示，堅定支持意中兩國續簽「一帶一路」合作文件，推動持續、建設性對話交流，共同促進兩國互利互惠合作取得更豐碩的成果。

 

7. 暑假將至，教育部辦公廳發布《關於做好2023年暑期校外培訓治理有關工作的通知》，提出保持高壓態勢，嚴厲打擊隱形變異，並要求動員社區、街道進行網格化管理，嚴防學科類培訓機構違規開班、已註銷培訓機構繼續開班、面向3至6歲學齡前兒童的培訓機構違規開展學科類培訓、非學科類培訓機構「打擦邊球」開展學科類培訓等問題發生。此外，結合開展「監管護苗」專項行動，對培訓機構和個人以「一對一」「住家教師」「高端家政」「眾籌私教」以及研學、夏令營等名義違規開展學科類培訓問題進行集中整治。

 

8. 廣州市政府新聞辦公室今日舉辦「高質量看國企」新聞發布會。廣汽集團品牌公關部部長、新聞發言人尹捷表示，廣汽埃安今年計劃產銷50萬輛純電汽車，並啟動海外業務工作。力爭到2025年，產銷量突破100萬輛；全集團新能源汽車佔比25%，自主品牌新能源汽車佔比50%。尹捷並透露，廣汽埃安目前正全力推進IPO工作。

 

撰文：經濟通中國組

 

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