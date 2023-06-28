【虛幣世界】美國再有比特幣ETF，成交量達420萬美元

2倍槓桿比特幣交易基金(BITX)是美國首隻槓桿加密ETF，於週二開始交易，自上線以來迄今交易量約為420萬美元。根據彭博社數據，該ETF在上市前15分鐘內交易了約50萬美元。



美國證券交易委員會(SEC)允許該ETF於上周五生效，本周二開始交易。同時許多基於期貨的ETF產品已在美國交易；然而，美國證券交易委員會一直阻止現貨產品的推出， 其他槓桿比特幣期貨產品也未能獲得推出所需的批准。



第一個推出的由比特幣期貨支持的ETF是ProShares的BITO，根據ProShares 的數據，該基金在2021年首日交易量約為10億美元，吸引了約5.7億美元的資產流入。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報30554.16元，跌0.45%(24小時比較．下同)；以太幣現報1871.46元，跌0.96%；艾達幣報0.2808元，跌2.09%；瑞波幣報04811元，跌0.58%。



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php



又或者去Down App:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情