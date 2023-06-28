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港股半年結前缺乏方向，18500-19500點水平徘徊

28/06/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股本周四（29日）為期結日、周五（30日）為半年結，「六絕月」維持反覆，由上月底低見18044點絕地反彈，憧憬政策扶持，連同補淡倉收復20000點關，曾高見20155點，卻在交投增至逾1700億元下見頂回調，隨後迅速下滑約1300點。上日恒指反彈逾350點，大市跌完未？一旦失守萬九關，七月都難以「翻身」？騰訊大股東Naspers和Prosus放棄交叉持股架構，架構重整後對減持行動有何影響？對騰訊係利好還是利淡？有傳中央7月底前後出手打救內房，惟傳聞至今未獲證實，行業仍危機四伏？有貨投資者應否趁板塊造好先行離場？

 

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