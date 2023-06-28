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《午市前瞻》恒指料19800有阻力 專家講新世界及新創建部署

28/06/2023

　　恒生指數半日報19122，跌25點或0.1%，主板成交382.29億元。恒生中國企業指數報6498，跌6點或不足1%。恒生科技指數報3970，跌1點或不足1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690);騰訊收報336元，跌5.4元或1.6%，成交25.39億元;阿里收報83.95元，跌1.5元或1.8%，成交14.41億元;美團收報126.8元，升0.6元或0.5%，成交7.92億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(新世界發展網頁截圖)

 

溫鋼城：港股缺乏北水支持


　　恒指昨日上升354點，重上19000關，今早則略為回軟，低開48點，報19099。藍籌股方面，東方海外(00316)低開2.19%，報102.8元；中升(00881)低開1.84%，報29.3元；紫金(02899)低開1.68%，報11.7元；小米(01810)低開1.51%，報10.44元。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，北水昨日淨流出73.59億元，但月初至今淨流出資金較多，加上外資未在港股積極部署。港股缺乏資金流入，成交額偏弱，導致恒指欠缺上升動力。他又指，目前除要留意即將公布的內地6月PMI，亦需關注中央出台的刺激經濟措施，恒指後市料在18000至19800之間上落。


新世界可候17.3元吸納


　　新世界(00017)控股股東周大福集團向新創建(00659)提全購，兩者昨日復牌後均高收。新創建收市升11.39%，報8.9元；新世界升幅則收窄至0.82%，報19.68元，今早股價曾跌逾2%。


　　溫鋼城指出，今次新世界系的整合，有助新世界提高資金流，惟其目前尚有不少地產項目，本地樓市交投氣氛較平淡，對新世界的營運或構成一定壓力，派息方面同樣值得關注。他續指，新世界年初至今走勢反覆向下，現時並非買入時機，投資者可候17.3元吸納，目標20元，失守16.3元止蝕。


　　至於新創建，溫鋼城表示，昨日股價急升幾乎已完全反映了全購消息，未來需留意股東的反應及取態，目前不建議投資者高追。

 

新世界發展股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

新創建股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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