【上海特寫】上海二手放盤激增買家觀望，浦東兩房單位遭劈50萬

家住上海浦東的陳小姐今年打算出售自住的兩居室，並置換一套面積更大的房子。她這套75平方米（約675平方呎）的房子在年初時掛牌價可以達到510萬元（人民幣．下同），當時已有客戶有意購買，但陳小姐猶豫了一下未把握住機會，沒想到到了4月、5月份，上海二手房行情急轉直下，看房的客人少了，陳小姐這套房就算降到495萬也少有人問津，有客戶甚至想砍價到460萬，劈價幅度高達50萬元，這讓陳小姐發愁起來。



「最近周邊差不多的房子都跌了二三十萬，即便這樣成交也沒有顯著增長。現在無論是買家還是賣家，大家都在觀望。」陳小姐說。

內地二手單位平台顯示，陳小姐打算出售的兩居室單位掛牌價已降至495萬元，但目前無論是買家還是賣家都仍在觀望。（網上截圖）



今年以來，國內二手房市場持續降溫，掛牌量不斷增加，成交量卻逐漸減少，業主「愁賣」、購房者「不著急買」等情緒彌漫，一些二手房業主不得不降價只求早點「甩手」。而在全國所有省市中，上海二手房掛牌量增速更是位居全國第一。



易居研究院報告顯示，今年截至6月初，在13個重點監測城市中，上海二手房掛牌規模比年初增加82%，增幅全國第一，掛牌套數達到18萬套。



在掛牌量激增之下，上海二手房市場在今年3月份曾迎來一波成交量的衝高，但在隨後的4月、5月成交接連回落。中原地產數據顯示，5月份上海二手房成交量為1.53萬套，剛剛越過1.5萬套的「榮枯線」，較4月的1.77萬套減少約13.56%。價格方面，在供大於求局面下，5月上海二手住宅價格指數環比下跌0.8%，跌幅超過全國平均水準0.2%。



天風證券在最新的報告中指出，造成當前二手房掛牌量明顯增長的原因有四個：一是2至3月份二手房市場復甦，激發賣方出售意願，掛牌總量走高；二是改善置換需求增長，促使二手掛牌房源數增加；三是房地產市場預期轉弱，二手房成交周期拉長，推高二手掛牌量；四是房產投資需求縮水，部分投資需求存在拋售行為，二手掛牌量增加。

作為內地一線城市的上海，亦面臨二手成交冰封的窘境。（shutterstock圖片）



易居研究院研究總監嚴躍進指，國內二手房市場已從賣方市場開始悄然轉變為買方市場。要警惕的一個市場風險是，二手房交易流通若長期不暢，形成交易梗阻，就有可能成為繼保交樓、房企債務風險後第三個金融風險。



市場期待7月出台房地產救市政策



隨著市場下行壓力不斷加大，房地產政策優化預期也在逐步增強。特別是在人行降息、按揭貸款利率下調之後，市場開始盼望7月底的中央政治局會議可能出台的房地產救市政策。有地產中介在向記者推銷房產時表示，「現在房價下跌正是入市的好時機。如果7月份出來新的政策後，市場回暖，價格又會上去。」

地產中介以預計7月當局將刺激樓市為由，招徠買房客趁低入市。（林雯婕攝）



嚴躍進指，鑒於當前宏觀經濟情況和樓市情況，房地產整體必須要穩，建議各地要加快推出更有實質性的寬鬆政策。唯有徹底啟動購房需求，才能帶動開發投資端和企業資金面的全面恢復。他預計7月份前後或有更重磅的刺激政策出台。



從政策內容上看，中指院預計，中央和監管部門或通過降低交易稅費、降低中介費等方式進一步降低購房成本，加大「保交樓」資金支持力度，加大房企資金支持力度等；地方層面，核心一二線城市政策存在較大優化空間，如通過一區一策、與生育政策和人才政策結合等方式進行調整。若更多實質性政策落地，市場預期或進一步好轉和修復，從而帶動房地產市場逐漸企穩，下半年市場有望溫和修復。

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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