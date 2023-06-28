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《神州經脈》工業企業利潤跌幅續收窄，美國晶片出口管制擬升級

28/06/2023

　　歐央行暗示繼續加息，再加上受美國對華技術管制升級消息影響，A場科技股再見跌浪，拖累滬綜指今（28日）早走跌，惟午後能源股帶頭發力，市況轉佳，滬指全日終無升跌，報3189.38點，深成指則跌0.47%，創業板指同跌0.44%。

 

（資料圖片）

 

　　兩市成交全日8882億元（人民幣．下同），按日增加5.6%，陸股通今早淨流出超過71億元，午後儘管人民幣離岸匯價進一步走貶，惟股市走資情況有改善，陸股通全日淨流出40.7億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）早盤低開後震盪走弱，午後一度低見7.2486，收盤報7.2455，較上個交易日4時30分收盤價大跌354點子，創去年11月10日以來近8個月新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2101，較上個交易日小跌3點子，創去年11月10日以來近8個月新低，連跌五個交易日，上個交易日報7.2098。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額26688.9億元，同比下降18.8%，降幅比首4月收窄1.8個百分點。5月份規模以上工業企業實現利潤總額6358.1億元，同比下降12.6%，降幅較4月收窄5.6個百分點，連續三個月收窄。國家統計局工業司統計師孫曉解讀指，5月份，隨著工業生產繼續恢復，工業企業利潤降幅持續收窄，企業利潤呈現穩步恢復態勢，惟外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，制約企業利潤進一步恢復，工業企業效益恢復的基礎仍不牢固，下階段須著力擴大有效需求，提高產銷銜接水平，增強發展動能。

 

2. 國家主席習近平昨在人民大會堂會見新西蘭總理希普金斯時指出，中國強調自立自強，絕不是閉關鎖國，而是更好聯通國內市場和國際市場。中國將繼續大力推進高水平對外開放，更好依法保護外商投資權益。新華社今日發布中國和新西蘭全面戰略夥伴關係的聯合聲明，雙方同意在近期外交、經貿、國防領域對話基礎上，加強食品安全、農業、海關及貿易便利化、科技創新和執法等領域合作。雙方將在2023年內啟動服務貿易負面清單談判。雙方願加強雙邊貿易，拓展電子商務、服務貿易、綠色經濟等領域合作，推動建立新能源汽車對話機制等。

 

3. 美國副國務卿舍曼與中國駐美國大使謝鋒通電話。美國國務院發言人米勒兩人進行了一次實質性通話，又透露雙方官員正討論何時安排國務委員兼外長秦剛訪問華盛頓，但目前仍未有定案。中國駐美大使館則指，謝鋒在通話中表示，希望美方與中方相向而行，以實際行動爭取中美關係逐步回歸正軌。雙方同意繼續保持溝通。另據《華爾街日報》引述知情人士報道，拜登政府考慮對中國實施人工智能晶片出口管制，最快可能在下月初採取行動，未來將限制輝達和其他晶片商向中國等地客戶出口AI晶片，削弱中國發展AI技術的能力。據報新規管制力度可能較業界預計更大，或致輝達旗下較低規格的高階晶片A800也無法出口至中國。

 

4. 十四屆全國人大常委會第三次會議今日表決通過了關於設立全國人大常委會代表工作委員會的決定，設立全國人大常委會代表工作委員會。全國人大常委會代表工作委員會是全國人大常委會的工作機構，其主要職責是：負責全國人大代表名額分配、資格審查、聯絡服務有關工作；承擔代表集中視察、專題調研、聯繫群眾有關制度制定和指導協調工作；負責全國人大代表議案建議工作的統籌管理；負責全國人大代表履職的監督管理；負責全國人大代表學習培訓的統籌規劃和管理；指導省級人大常委會代表工作；承擔全國人大常委會代表資格審查委員會的具體工作；承辦全國人大常委會交辦的其他事項。

 

5. 國際評級機構標普表示，確認中國評級為「A+/A-1」，反映該行對政府改革議程、中國強勁的增長前景和強勁的外部指標的看法，展望保持穩定。標普預計中國將於未來兩年保持高於平均水平的增長，不過為了緩解來自國內和外部的挑戰，中國政府將會增加支出，今年中國的財政赤字可能仍然高於新冠疫情大流行前的水平。

 

6. 2023年上海世界移動通信大會（MWC上海）今起至周五在上海舉行，主題為「時不我待」，聚焦「5G變革、數字萬物、超越現實」三大主題，近300家參展商、贊助商及合作夥伴參與。華為在會上宣布，將於明年發布端到端的5.5G商用產品，不過目前尚未公布更多產品相關信息。中國移動董事長楊杰則就通信產業發展提出三點倡議，包括促進5G在全球的快速普及，聚焦6G發展並形成全球統一的6G標準和產業體系等。

 

7. 中國煤炭運銷協會發布關於做好迎峰度夏期間煤炭保供穩價工作的倡議書。其中提到，要確保煤礦安全生產、嚴格履行電煤合同、做好電煤應急儲備等。另在全國夏季煤炭交易會上，山西焦煤黨委書記趙建澤在發表演講時表示，今年以來煤炭市場出現大幅震盪，更多的是對此前煤價變化的修復，使煤炭價格向正常區間逐級回歸，一定要理性地看待這一現象，當前煤炭市場再次出現大幅震蕩的可能性已經不大。

 

8. 北京市人民政府辦公廳印發機器人產業創新發展行動方案（2023-2025年），提出要著眼世界前沿技術和未來戰略需求，加緊布局人形機器人，提升醫療健康、協作、特種、物流四類機器人技術水平和市場競爭力，培育壯大市場主體，支持頭部企業做大做強。目標到2025年，本市機器人產業創新能力大幅提升，培育100種高技術高附加值機器人產品、100種具有全國推廣價值的應用場景，萬人機器人擁有量達到世界領先水平，全市機器人核心產業收入達到300億元以上。

 

撰文：經濟通中國組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2023 20:53
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