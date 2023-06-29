  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

太古逾300億售美國太古可口可樂，太古A派特息每股8.12元

29/06/2023

　　太古(00019)(00087)宣布，向大股東英國太古集團出售Swire Pacific Holdings Inc。(以美國太古可口可樂的名稱營運)，即目標公司的100%股權，現金代價為39億美元(相等於約304億港元)。


　　公司建議，於交易事項交割後，宣派及派付總額約117億港元特別股息(按於本公告日期的已發行股份數量計算，相等於每股A股8.12港元及每股B股1.624港元，以及相當於約50%的預期出售收益)，將以交易事項的所得款項淨額支付。


　　目標公司將向太古可口可樂支付年度管理費(不少於目標集團各相關年度的經常性EBIT的6%)，作為服務的代價。


　　太古稱，是次交易反映美國太古可口可樂具吸引力的估值，代價相當於其2022年經調整EBITDA約25億港元的12.4倍。公司預期出售有關股份將錄得收益約228港億元。所宣派特別股息總額將高於過去3個財政年度的一般股息總和。


　　太古續指出，交易事項顯著淨收益將大大減少公司的債務淨額、進一步加強公司的資產負債表，並提高財務上的靈活性。公司計劃將餘下所得款項淨額，用於其大中華區和東南亞核心業務日後的投資項目，以及上述市場新增長領域。


　　太古可口可樂、美國太古可口可樂及英國太古集團將訂立管理服務協議，由太古可口可樂為美國太古可口可樂提供管理及行政支援服務。太古可口可樂將收取的管理費用亦可作為額外收入來源。美國太古可口可樂亦已獲授權，在擁有權變更後保留其在現有裝瓶協議下的所有權利。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00763

中興通訊

30.100

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

45.600

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.450

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00763 中興通訊
  • 30.150
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 45.650
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.350
  • 09885 藥師幫
  • 20.050
  • 02269 藥明生物
  • 36.250
股份推介
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.860
  • 目標︰$10.00
  • 06110 滔搏
  • 7.220
  • 目標︰$7.53
  • 02688 新奧能源
  • 99.350
  • 目標︰$108.00
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 10.140
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 151.400
  • 目標︰$175.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 333.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.350
  • 00001 長和
  • 47.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.110
  • 00005 滙豐控股
  • 60.350
報章貼士
  • 00179 德昌電機控股
  • 10.040
  • 目標︰--
  • 00303 偉易達
  • 50.500
  • 目標︰$54.50
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.870
  • 目標︰$5.28
熱炒概念股
即時重點新聞

29/06/2023 09:39  《中概異動》小鵬(9868)曾升逾5%創年內新高，G6今上市

29/06/2023 09:24  《異動股》太古A及太古B高開，逾300億售美國太古可口可樂

29/06/2023 09:22  恒指高開8點報19180，信義玻璃升1.3%，翰森製藥跌2%

29/06/2023 08:42  【外圍經濟】四大央行行長同框，美歐矢言加息，惟獨日本堅持寬鬆

29/06/2023 08:35  【大國博弈】意大利總理：沒有「一帶一路」也可以同中國交好

29/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０９億元，買盈富沽中聯通

29/06/2023 08:29  【大行炒Ｄ乜】中信里昂調高太古Ａ目標及評級，首予阿里健康買入

23/06/2023 17:51  《嚟緊炒Ｄ乜》國泰航空突破下降軌，中線目標價１２銀

28/06/2023 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８３３５，隔夜拆息較上日飆至５﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

第四批認可醫學資格名單，5內地大學共7個課程納入
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：料理想6月交付量創新高，比亞迪受沽貨消息影響至9月
人氣文章

新聞>財經熱話

太古逾300億售美國太古可口可樂，太古A派特息每股8.12元
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

阿里(09988)鐵粉，想靠盒馬翻身
人氣文章

娛樂情報

任便利店自家品牌代言人 何啟華寫廣告歌愈寫愈餓
人氣文章

時事要聞

政府擬擴醫療券使用範圍 或納入內地「香港管理模式」醫院 港人養老省市
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

About Nordic Beauty ：淺談3個本地有售北歐護膚品牌 ，養出天然透亮好膚質
人氣文章

Fly with Luna．夏月

如威尼斯般的浪漫美景：入住傳統伊根木造舟屋，享受古樸寧靜的一泊二食
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

走進中電鐘樓文化館，傾聽香港電力故事與歷史
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大婚日子舊愛踩場？與前度拍下「那種相片」，該如何向未婚夫解釋？
人氣文章
養大一個孩子需要同村協力
人氣文章
「親筆情書、交換日記，這是一段純真的婚外情嗎？」廣末涼子的真摯剖白，竟得到輿論手下留情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2023 10:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2023 10:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2023 10:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/06/2023 10:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞29/06/2023
第四批認可醫學資格名單，5內地大學共7個課程納入
人氣文章開市Good Morning29/06/2023
林家亨：料理想6月交付量創新高，比亞迪受沽貨消息影響至9月
人氣文章財經熱話29/06/2023
太古逾300億售美國太古可口可樂，太古A派特息每股8.12元
人氣文章財經熱話28/06/2023
蔚小理各有好消息齊飆升，比亞迪股神減持陰霾偏軟，新能源車股點部署？
人氣文章中國故事28/06/2023
《神州經脈》工業企業利潤跌幅續收窄，美國晶片出口管制擬升級
人氣文章香港政情28/06/2023
鄧炳強:憂有人利用七一危害國家安全，須小心應對
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金