  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：料理想6月交付量創新高，比亞迪受沽貨消息影響至9月

29/06/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　聯儲局主席鮑威爾放鷹，提到不排除連續兩次加息以打擊通脹，美元匯價上撲103水平，意味相對人民幣或進一步走弱；港股連升兩日，惟未能成功挑戰20天線（約19200點水平），加上成交於期指結算日前進一步縮減，再度印證港股反彈動力不足？太古(00019)(00087)向太古集團出售美國太古可口可樂業務，現金代價約304億港元；美國飲料業務佔總營業溢利約15％，出售之後對集團有何影響？集團表示會提高特別股息，對中長線投資者利大於弊？新能源車股上日強勢，銷售數字回暖，加上多款新車型陸續於下半年推出，現時為部署好時機？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00763

中興通訊

30.100

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

45.600

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.450

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00763 中興通訊
  • 30.150
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 45.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.450
  • 09885 藥師幫
  • 20.050
  • 02269 藥明生物
  • 36.200
股份推介
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.860
  • 目標︰$10.00
  • 06110 滔搏
  • 7.230
  • 目標︰$7.53
  • 02688 新奧能源
  • 99.350
  • 目標︰$108.00
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 10.140
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 151.400
  • 目標︰$175.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 333.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.450
  • 00001 長和
  • 47.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.120
  • 00005 滙豐控股
  • 60.400
報章貼士
  • 00179 德昌電機控股
  • 10.060
  • 目標︰--
  • 00303 偉易達
  • 50.550
  • 目標︰$54.50
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.870
  • 目標︰$5.28
熱炒概念股
即時重點新聞

29/06/2023 09:39  《中概異動》小鵬(9868)曾升逾5%創年內新高，G6今上市

29/06/2023 09:24  《異動股》太古A及太古B高開，逾300億售美國太古可口可樂

29/06/2023 09:22  恒指高開8點報19180，信義玻璃升1.3%，翰森製藥跌2%

29/06/2023 08:42  【外圍經濟】四大央行行長同框，美歐矢言加息，惟獨日本堅持寬鬆

29/06/2023 08:35  【大國博弈】意大利總理：沒有「一帶一路」也可以同中國交好

29/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０９億元，買盈富沽中聯通

29/06/2023 08:29  【大行炒Ｄ乜】中信里昂調高太古Ａ目標及評級，首予阿里健康買入

23/06/2023 17:51  《嚟緊炒Ｄ乜》國泰航空突破下降軌，中線目標價１２銀

28/06/2023 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８３３５，隔夜拆息較上日飆至５﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

第四批認可醫學資格名單，5內地大學共7個課程納入
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：料理想6月交付量創新高，比亞迪受沽貨消息影響至9月
人氣文章

新聞>財經熱話

太古逾300億售美國太古可口可樂，太古A派特息每股8.12元
品味生活
生活
人氣文章

主場·日本．Katty

周遊關西2023｜周奕瑋公開大阪、奈良必食口袋名單！平民食堂歎21色海鮮丼／300円均一爐端燒／百年古民家食抹茶刨冰
人氣文章

著數速遞

AEON兩星期「均一價」優惠！最抵$30買3件 / 半價入手迷你戶外摺椅 / 梅酒唔使$24！仲有日本食品節優惠
人氣文章

時事要聞

政府擬擴醫療券使用範圍 或納入內地「香港管理模式」醫院 港人養老省市
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

繼《VOGUE》和《Madame Figaro》後，法國老牌時裝雜誌《L'OFFICIEL》即將推出香港版？
人氣文章

Art & Living

神級導演Christopher Nolan新作！重現原子彈之父的故事，頂級演員陣容、實景爆炸拍攝，期待！
人氣文章

Fashion

RIMOWA新色限定系列登場！絕美北極藍色Original行李箱、Personal斜揹袋、Never Still Flap背包，如沐浴於冰涼的海水中！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
醫美抗皺迷思！肉毒桿菌毒素真係有毒？點解會打到「膠面」？除了改善皺紋，仲可改善斜視、醫暗瘡、治多汗症！點用先安全？
人氣文章
近8成剖腹產媽媽難餵母乳！嬰兒缺益菌易過敏！市面配方奶粉補充效果可相差40倍？
人氣文章
氣炸鍋烹調真係健康啲？營養師：有機會釋出致癌物，要控制好時間、溫度！氣炸肉類、澱粉質幾多度適合？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2023 10:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2023 10:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2023 10:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/06/2023 10:21
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞29/06/2023
第四批認可醫學資格名單，5內地大學共7個課程納入
人氣文章開市Good Morning29/06/2023
林家亨：料理想6月交付量創新高，比亞迪受沽貨消息影響至9月
人氣文章財經熱話29/06/2023
太古逾300億售美國太古可口可樂，太古A派特息每股8.12元
人氣文章財經熱話28/06/2023
蔚小理各有好消息齊飆升，比亞迪股神減持陰霾偏軟，新能源車股點部署？
人氣文章中國故事28/06/2023
《神州經脈》工業企業利潤跌幅續收窄，美國晶片出口管制擬升級
人氣文章香港政情28/06/2023
鄧炳強:憂有人利用七一危害國家安全，須小心應對
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金