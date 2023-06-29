第四批認可醫學資格名單，5內地大學共7個課程納入

政府公布《醫生註冊條例》下第4批認可醫學資格院校名單，納入21間境外院校、合共25個課程；當中5間是內地院校，包括復旦、清華、上海交通、中山及浙江大學，一共有7個醫科課程獲認可。其他新納入名單的院校包括英、美和澳洲的醫學院。



第4批名單將於月底刊憲，同日生效，下周三(5日)提交立法會，進行先訂立後審議的程序。目前獲特別註冊委員會承認的非本地醫學資格，已增至共100個，持有名單內醫學資格的非本地培訓醫生，可申請循特別註冊途徑來港執業；委員會仍正評審其他符合條件的非本地醫學院課程，制訂下一批名單。



盧寵茂：課程教學語言非唯一考慮



醫務衛生局局長盧寵茂表示，新一批名單公布後，對引入非本地培訓醫生會有很大幫助，又指新納入名單的內地院校課程，大部份都以中英文雙語教授，部份是英語教學，強調在特別註冊制度中，語言不是唯一考慮因素。



他又指，獲承認的內地醫學院課程，英語水平相當高，政府亦會持續評估相關課程是否符合要求，確保整體質素大致與本港兩間醫學院的水平相若。



議員歡迎納入內地高質素院校課程



新民黨立法會議員李梓敬表示，新納入名單的中山大學醫學學士課程，會以中文作為教學語言，他歡迎有歐美以外的內地高質素院校加入名單，認為有助輸入更多醫生，紓緩本地醫療人手緊張。

撰文：經濟通採訪組

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