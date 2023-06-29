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【譚新強專訪】「解鈴」債務待中央出手　應逐步開放資本帳

29/06/2023


　　內地端午假期「旺丁不旺財」，旅遊支出低於2019年水平；樓市銷售同樣未見起色，加上人民幣兌美元跌勢未止，市場翹首以待的7月中央政治局會議，到底會有甚麼「大招」，令經濟重拾動力。

 

　　中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時指出，要恢復人們信心，須解決困擾地方和企業的債務問題，而唯有中央政府才有此能力；長遠而言，中國應降低網路防火牆，以及開放人民幣資本帳。


　
地方債轉移恐避無可避


　
　　90年代起一路高增長的中國經濟，隨著總債務與GDP之比達到295%(BIS去年9月數據)，信貸狂想曲進入終章，如何重拾內生動力，愈來愈成一個「million dollar question」。

 


　　對此，譚新強認為，首先中國債務的結構大不同於西方，因主要集中在地方政府、非金融企業，中央政府的負債率(約21%)遠低於美國政府(約116%)，「只有中央政府才有能力幫地方政府和企業去解決債務問題」，並降低年輕人失業率，反之大家長期都無信心借錢、投資、結婚、生子。因此，部分債務由地方層面轉至中央層面恐避無可避，甚至高抬貴手承擔部分企業債務將更有幫助，但強調「千萬勿再過度投資基建」。
　


小修小補難解決大問題
　
　　他坦言，令信心回歸「並不容易」，而政府對人民亦應有信心，尤其是AI年代網絡防火牆幾乎名存實亡，如果再不慢慢降低防火牆，將難以跟西方在AI、AGI等方面競爭。

 


　　此外，應有計劃逐步開放資本帳。他笑言，坊間不時有「美元崩潰論」「美債爆煲論」，但過去十幾年來美元都是升，最大原因就是中國不夠膽明確挑戰美元霸權，而「去美元化」、「人民幣國際化」、「資本帳開放」並非三件事，而其實正正是「一件事」。


　　譚新強強調，不開放資本帳，對中國這個超級大國的問題愈來愈嚴重；他反問，此是否「小修小補」例如港股通、RQFII、CNY/CNH、港股增設人民幣櫃檯等就可解決？他直指，「打了很多小窿，但大問題未解決，資本帳仍是封的」。(zz)

 

撰文：俞瑾

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