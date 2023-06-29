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《神州經脈》人幣脫離低位，外資連走三日，「北+H」上市將推

29/06/2023

　　美聯儲局主席鮑威爾暗示不排除接下來連續兩次加息，離岸人民幣兌美元（CNH）今日（29日）穿7.25，創去年11月10日以來近8個月新低。美「息魔」敲門，加上中國即將公布6月PMI數據，地產、白酒等權重股走低，惟機器人、5G等概念走高抗跌，滬綜指午後一度倒升並逼近三千二，但最終還是下跌收場，滬指全日收低0.22%，報3182.38點，深成指跌0.1%，創業板指軟0.09%。

 

（資料圖片）

 

　　美國加息預期及重磅數據出爐前抽走A股流動性，即使人行連日大額淨投放，兩市全日成交仍只有8650億元（人民幣．下同），按日減少2.6%，外資循陸股通淨流出超過76億元，連續三日淨流出。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）早盤高開後震盪下跌，盤中一度失守7.25重要關口，低見7.2525，惟午後匯價突然轉勢，最終收報7.2423，較上個交易日4時30分收盤價小升32點子，脫離近8個月低位。人民幣兌一美元中間價今報7.2208，較上個交易日跌107點子，續創去年11月10日以來近8個月新低，連跌六個交易日，上個交易日報7.2101。今日官方中間價再度大幅強於市場預期，市場人士認為這表明中國當局有意維穩人民幣跌勢。

 

今日新聞精選

 

1. 國務院總理李強昨與新西蘭總理希普金斯會談，稱中方願同紐方進一步深化傳統友誼，共同推動各領域合作邁上更高水平。雙方要用好中紐自貿協定升級議定書，推動貿易投資邁上新台階。挖掘數字經濟、綠色經濟、創意產業等領域潛能，打造新興領域合作新動能等。會後雙方共同見證簽署多項雙邊合作文件，涉及科技、教育、農業、林業、檢疫、食品安全、知識產權等領域。

 

2. 最近訪華的美國國務卿布林肯在紐約出席智庫活動，談及對華關係及兩岸議題，強調美中關係的目標是在後冷戰時代和平共處；圍堵、打壓及遏制中國都不符合美國利益，但中國取得技術後如果發展核武、開發極音速飛彈、將人工智能用於壓迫，可能反過來對付美國，因此美方管制科技出口。另外，布林肯日前接受採訪時表示，美方會繼續做中方不喜歡的事，說中方不喜歡的話。中國外交部發言人毛寧對布林肯有關言論表示不滿，指美方奉行錯誤對華政策，對中國進行圍堵、遏制、打壓，無端對中國進行攻擊抹黑，肆意干涉中國內政，中方理所當然堅決反對。

 

3. 暑期將至，騰訊等國內遊戲廠商29日集體發布「關於暑期未成年人遊戲限玩的通知」，結合相關要求與實際放假安排，未成年用戶只可以在7月1日至8月31日期間的每周五、六、日晚20點至21點之間登錄體驗遊戲，提醒廣大未成年玩家合理安排時間，適度遊戲。網易旗下網易遊戲亦在早前表示，在遊戲行業首次推出AI巡邏員提高未成年風險行為識別準確率，借助AI大模型技術對未成年保護體系進行升級。

 

4. 人力資源社會保障部日前印發《數字人社建設行動實施方案》，提出探索推進社會保障卡加載數字人民幣支付功能。官媒《中國證券報》引述專家指，社保卡可以實現多卡合一，例如銀行卡、診療卡等，降低社保卡持卡人使用成本，幫助社保卡更好地發揮金融支付功能。報道又指，自財政部等七部門聯合下發了《關於開展惠民惠農財政補貼資金「一卡通」專項治理的實施意見》以來，已有多個文件明確提出惠民惠農財政補貼資金實現「一卡通」，以社會保障卡為載體發放補貼資金，摸清「錢從哪來」、「發到哪去」、「發了多少」。

 

5. 萬達集團旗下珠海萬達商業管理第四次向港交所遞交IPO招股書，再度開啟港交所上市計劃，以完成在今年年底上市的對賭條款。而在大連萬達商管的申請下，中證監決定終止其公開發行公司債券的註冊程序。

 

6. 2023世界人工智能大會將於下周四至周六（7月6日-8日）在上海舉辦，參展企業數量、展覽面積均創歷屆之最。活動主辦方東浩蘭生會展集團董事長陳小宏今日在上海市政府新聞發布會上表示，本屆大會將展示逾30款大模型及二十餘款機器人，包括華為盤古、阿里通義、訊飛星火、百度文心、復旦moss等通用大模型，對話模型商湯商量、雲知聲山海，音樂模型騰訊X music等，以及達闥搭載大模型對話能力的雙足機器人、特斯拉人形機器人擎天柱、上理工小貝4.0等智能機器人等。

 

7. 針對近期多家高校發布公告稱，因將被收取0.6%的手續費而將於7月1日起停用微信支付。騰訊方面回應稱，近期微信支付啟動了針對校園行業費率精細化管理的商戶溝通，經過前期的意見收集與反饋，擬僅針對電商、酒旅等小部分盈利性場景以低於市場平均水平的優惠費率繼續提供服務。騰訊同時表示，自2015年起，微信支付開始進入校園，對於校園內非盈利性支付場景（學雜費、生活服務等）長期給予零費率的優惠政策，持續投入銀行通道費等成本。針對校園內非盈利性支付場景（學雜費、生活服務等場景），會持續保持零費率的優惠政策。

 

8. 北京證券交易所今日與香港交易所簽署合作備忘錄，北交所總經理隋強與香港交易所聯席營運總監陳翊庭聯合宣布，京港兩所將推出「北+H」兩地上市安排。隋強表示，推出「北+H」，將進一步拓寬內地和香港「A+H」模式的惠及面，促進京港兩地資本市場形成合力，便利更多企業借助兩地市場加速發展。

 

撰文：經濟通中國組

 

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