【虛幣世界】市場憂慮通脹，比特幣仍企穩3.03萬

美聯儲主席鮑威爾周四在馬德里舉行的金融穩定活動上發表講話時表示，貨幣緊縮的全面效果，需要時間才能顯現出來，鮑威爾指出，盡管通脹壓力繼續居高不下，讓通脹回落至2%的過程還有很長的路要走。市場雖然仍憂慮通脹危機重燃，不過加密貨幣仍然造好，其中比特幣仍企搵30300萬美元左右的水平。



比特幣過去幾天一直在坐過山車，儘管是小幅波動，在富達投資將申請現貨比特幣ETF的新聞報導之後，周二短暫上漲至31000美元以上，但隨後下跌；由於投資者考慮SEC批准的時機和通脹壓力，比特幣價格曾跌破30000 美元。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報30469.87元，升0.07%(24小時比較．下同)；以太幣現報1852.20元，升0.01%；艾達幣報0.2752元，跌0.04%；瑞波幣報0.4714元，跌0.70%。(ul)



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