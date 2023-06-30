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溫鋼城：美國七月勢加息，料人民幣續跌至7.37水平，或拖累港股

30/06/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　恒指半年結臨近，年初至上日累跌約6％，暫時仍未能收復20天線（約19200點水平），或反映市場短線已放棄「粉飾櫥窗」、無力挽回積弱的港股？美國聯儲局官員續放鷹，若7月一如市場預期重新加息，人民幣下半年走勢易跌難升？內地資金背景公司佔比重的港股，七月亦難「翻身」？七、八月屬傳統派息季節，港元拆息進一步回落的空間有限？若港息與美息再度拉寬，港匯有可能再度走弱？上日（29日）科指跌幅較恒指全面，科指成份股中只有4隻不跌。遊戲行業消息多多，騰訊(00700)及網易(09999)公布暑期限制未成年人打機的新規，網易更推出AI巡邏員，首次用大模型技術防未成年人沉迷，如何評估成效？但愈多限制，豈不成為用戶收入的絆腳石？如何平衡監管及收入之間的要求？嗶哩嗶哩(09626)擬整合團隊設交易生態中心，加強公司在商業化交易 方面的基建，對重建用戶對集團的信心有多大幫助？惟集團仍處虧損階段，股價短期內難見反彈曙光？內地消費市道氣氛薄弱，即使國務院總理李強在國常會上促採措施提振家居消費，帶動經濟恢復，但實質刺激經濟措施遲遲未出台，市場的失望情緒，已充分反映在內需﹑消費股的股價上？下半年內地經濟復甦都不宜看得太樂觀？

 

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