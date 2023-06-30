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美元強勢金價創逾3月低，惟仍獲機構唱好，金礦股已屆吸納時？

30/06/2023

　　美國經濟數據理想加強聯儲局7月加息可能性，美匯指數升至兩周高位，國際金價昨日(30日)曾跌破每盎司1900美元，是自3月中旬以來首次，且已連跌3日。美元上漲使以美元計價的黃金對海外買家的吸引力下降，而加息也不利黃金這類非孳息資產的表現。不過，市場預期聯儲局7月或最後一次加息，有機構指金價下半年可能再挑戰2000美元。港股金礦股今日(30日)個別發展，其中招金礦業(01818)為純黃金礦商，對金價最為敏感，股價今日變化不大，或已有見底跡象，難道金礦股已到吸納之時？

 

 (Shutterstock)

 

美經濟強韌預示儲局有加息空間　美匯指數升至兩周高位

 

　　美國經濟數據強於預期，昨日(29日)公布的首次申領失業救濟人數意外下滑，報23.9萬人。GDP首季終值增2%，高於市場預期的1.4%，顯示美國經濟形勢優於年初的設想。不過，分析指，穩健的數據意味著經濟更具韌性，預示聯儲局有更多加息空間。美匯指數攀至兩周高位，漲0.41%，至103.33。黃金期貨連續第3天走低，紐約期金跌4.3美元或0.2%，報每盎司1917.9美元，為自3月14日以來最低收市價，惟現貨黃金價格微漲0.05%至每盎司1908.20美元。

 

　　黃金期貨本周三(28日)已觸及逾3個月低點，因美國聯儲局主席鮑威爾當日發表鷹派講話，表示就業市場表現仍然強勁，7月可能恢復加息，且不排除未來連續加息，鮑威爾言論推動美元上行。

 

儲局7月或最後一次加息　彭博：金價下半年或再挑戰2000美元


　　目前市場預期聯儲局7月加息0.25厘的機率接近九成，而這可能是聯儲局最後一次加息。芝商所FedWatch工具昨日顯示，下次會議(7月26日)聯儲局加息0.25厘至5.25%-5.5%的機率為89.3%，惟至今年12月，預期利率將維持在5.25%-5.5%的機率仍超過半數，僅不到四成預期利率將高於5.5%。

 

　　彭博智庫資深策略師Mike McGlone發表報告表示，金價下半年仍有重新挑戰每盎司2000美元的潛力，因下半年聯儲局的鷹派立場有可能出現改變，一些分析師已經預期下半年美國股市可能將步上銅價第二季下跌約10%的後塵，主要受經濟擔憂影響。另法國興業銀行預估2024年全球經濟可能會陷入短暫衰退，荷蘭銀行資深經濟學家Georgette Boele則預估美國經濟可能在2024年第一季出現衰退。


富蘭克林：美幣策轉向預期疊加央行提高儲備　金價仍獲支撐


　　另有市場人士認為，聯儲局立場仍偏鷹，使得金價短線承壓，但預估每盎司1900美元具技術支持。富蘭克林證券投顧表示，最新CPI、PPI等多項數據均顯示美國通脹壓力持續減輕，美國就業數據持續浮現減弱跡象，使經濟衰退隱憂仍存，投資者對聯儲局是否需在此情況下繼續加息存疑，甚至認為聯儲局終將把降息列入政策選項。儘管短線金價仍可能因聯儲局偏鷹派而承壓，但在貨幣政策轉向預期下，加上中、印等國央行持續提高黃金儲備、黃金ETF持倉量回升等因素，預計金價下檔仍應有支撐。

 

　　康和投顧總經理黃詣庭則預期，金價後續須觀察中國內地經濟是否回穩、工業需求增長與否，由於全球經濟環境仍受多方挑戰，因此金價下方仍因避險需求有價格支撐。

 

建銀國際予招金目標價12.9元　瑞信升目標至12.8元

　　另外，建銀國際早前發表報告指，對黃金價格的積極展望取決於消費者、投資者和全球央行對黃金需求上升，以及美元走弱前景。預測今年至後年黃金價格將分別上漲10%、7%及3%，達到1990、2120及2190美元。如果明年金價比該行預測高1%，預測招金礦業明年淨利潤將比目前預測高2.1%，預測今年至後年淨利潤將分別同比增長176%、41%及62%，達到11億、16億及25億人民幣，首予「跑贏大市」評級，目標價12.9元。


　　瑞信亦維持招金「跑贏大市」評級，指由於投資者很大可能正在預期減息，這會支持金價，而考慮到公司銷量增長潛力，認為其將成為主要受益者，將目標價由7.7元上調至12.8元，並分別上調公司2023至2024年每股盈利預測28%/23%至0.31/0.38元人民幣，以反映更高的銷量可能降低單位成本，導致更高的利潤率。

黃偉豪：金價或跌至1860美元　金礦股暫宜觀望

 

　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，黃金有抗通脹及避險作用，亦受美元走勢影響，惟現時歐美通脹正回落，其抗通脹作用減低；俄烏戰事亦不見大變化，之前俄羅斯兵變亦沉寂下來，避險需求降低；聯儲局又表明可能加多兩次息，即使往後暫停加息，料美息仍維持於高位一段時間，美元將繼續強勢。三大因素暫都不利金價，而金價現仍處於相對高位，有機會跌至1860美元，即使反彈料亦最多只升至2000美元，不過上述因素可能有變化，金價料不會大跌。至於金礦股除受金價影響外，亦受制港股氣氛差，現宜以觀望為主，尤其與金價關係較大的招金、山東黃金(01787)及SPDR金ETF(02840)暫不宜吸納，紫金礦業(02899)則要跌至11元以下才考慮。

 

　　金礦股今早表現各異，招金無升跌報9.88元，紫金跌0.52%報11.48元，山東黃金跌0.82%報14.5元，中國黃金國際(02099)升0.51%報29.85元，靈寶黃金(03330)跌1.54%報1.28元，SPDR金ETF升0.18%報1388.5元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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