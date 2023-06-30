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李強：促進家居消費，鼓勵企業提供定制化家居商品

30/06/2023

　　國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過《關於促進家居消費的若干措施》。


　　會議指出，家居消費涉及領域多、上下游鏈條長、規模體量大，採取針對性措施加以提振，有利於帶動居民消費增長和經濟恢復。要打好政策組合拳，促進家居消費的政策要與老舊小區改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設、完善廢舊物資回收網絡等政策銜接配合、協同發力，形成促消費的合力。要提高供給質量和水平，鼓勵企業提供更多個性化、定制化家居商品，進一步增強居民消費意願，助力生活品質改善。


　　會議又審議通過《中華人民共和國領事保護與協助條例(草案)》。會議強調，要提高海外安全保障能力和水平，加快構建海外安全保護體系，更好保障中國在海外的公民、法人、非法人組織合法權益。


　　此外，對於寧夏銀川「6．21」特別重大燃氣爆炸事故。會議指出，要進一步強化安全生產重大風險和事故隱患排查整治，有效防範重特大生產安全事故發生。針對燃氣、建築施工、交通運輸等重點行業領域，從源頭上降低安全風險，避免隱患常治常存、事故屢禁不止。

 

撰文：經濟通中國組

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