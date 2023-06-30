《午市前瞻》出台政策不夠重磅難撐起大市 潤啤20天線有阻力

恒生指數半日報18938，升4點或不足1%，主板成交403.94億元。恒生中國企業指數報6437，升10點或0.2%。恒生科技指數報3908，跌24點或0.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報331元，跌2.6元或0.8%，成交24.01億元；阿里收報81.2元，跌1元或1.2%，成交16.9億元；美團收報122.4元，跌2.3元或1.8%，成交9.35億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小鵬汽車(09868)；小鵬汽車收報50.9元，升5.6元或12.4%，成交11.87億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小鵬汽車。

(華潤啤酒網頁截圖)



連敬涵：出台措施若僅符預期難撐大市



恒指迎來半年結，但大市依舊淡靜，半日總成交僅403億元。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，大市憧憬內地刺激經濟政策下，若未有進一步消息，預料恒指將在18500至19500上落。他提到，如果7月真有消息，將對大市有提振作用。



不過，連敬涵強調，過去一、兩個月都有利好經濟措施出台，但整體一如市場預期，並未達到眼前一亮的效果，故過去即使有措施亦無升幅。他指，可以刺激大市的措施，需要是前所未見而且夠大力的，例如撤銷所有房屋限購政策等，要夠重磅而且力度強於之前推出的措施，才有望推動恒指企穩20000以上。

啤酒股復甦慢證消費力弱



盛夏將至，啤酒股連日回調後有所反彈，潤啤(00291)及青啤(00168)半日反彈約3%。連敬涵指啤酒股反彈與炒作夏天概念有關，但啤酒股亦屬消費股之一，今日反彈凌厲，但過去跌幅亦深，反映屬平價消費類別的啤酒都要受壓，大眾消費力仍有待回升，故宜先觀望。他預期，潤啤20天線會有一定阻力，進一步彈升有待政策消息利好。

小鵬低位反彈已超過65%



小鵬(09868)G6昨日正式上市，董事長何小鵬表提到，G6每月銷量目標最少要過萬部；另有數據顯示，6月9日至28日，G6的訂單已突破3.5萬架。消息刺激小鵬半日一度升超過15%，自回H以來首度突破250天線。連敬涵指小鵬短線所有消息都已公布，今個月以來由全年低位30.3元反彈超過65%，料股價難再有進一步上升空間。



他指，每逢車企出新車都會有一定炒作，但熱潮過後都會有所回落。目前小鵬業績仍處於虧損，每賣一部新車都未必有錢賺，市場仍然會對其銷量能否持續有質疑。





華潤啤酒股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

百威啤酒股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

青島啤酒股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

珍酒李渡股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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