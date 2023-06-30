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【半年結－房車得炒】恒指料萬八最強支持 內房車股宜「買大」

30/06/2023

　　2023年上半年港股走勢基本上與去年上半年雷同，同樣於第一季內創年內高位後，反覆下試低位。即使今年沒有俄烏利淡因素，環球股市都未能擺脫美國聯儲局加息後，所帶來的經濟衰退風險。同時內地疫後復常進程亦比預期慢，人行推行寬鬆貨幣政策，與美國的緊縮貨幣政策帶來不斷擴闊的息差，拖累人民幣表現持續弱勢，中港股市呈反覆向淡走勢。

 

(中國海外發展網頁截圖)

 


李偉傑：監管科企力度收細  有利大市守住18000

　　近期港股成交持續低下，華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，上半年港股成交普遍偏低，主要由於美國持續加息，令美匯持續強勢，同時中美關係未見回暖，多項因素下拖累港股表現。目前市場正期待7月底中央經濟工作會議召開前後，有刺激經濟措施出台，但即使市場充滿期盼，但最終會否如期出現亦未可知。


　　李偉傑預期，恒指7月維持波動區間上落，由於重磅科技股業績普遍比預期為佳，加上內地方面對科企政策明顯比去年寬鬆，預計恒指最差到達18000亦會有一定支持。另外，今個月中受美國國務卿布林肯訪華帶動，恒指一度重上20000點心理關口，目前市場正憧憬美國財長耶倫或於7月內訪華，若成真將對大市有正面幫助，有望再度挑戰20000點，故預期恒指7月將在18000至20000區間上落。

 

 

恒指日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)


黃偉豪：民眾信心問題拖累經濟復甦步伐


　　內地今年第一季GDP按年增長4.5%，較市場預期的4%年增長率為佳。然而，CPI及PPI的表現一般。CPI方面，雖然1月按年升幅有2.1%，惟仍低於市場預期的按年增長2.2%，之後幾個月的數據未有好轉。PPI情況更差，3月按年下跌2.5%，雖符合市場預期，惟已連續6個月下跌，5月更按年下降4.6%，為7年來最大跌幅。


　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，內地近幾個月的經濟數據反映復甦未如預期般迅速，主要因為民眾對經濟前景的憂慮，消費及借貸意欲不強，加上內房債務問題未完全解決，房企上半年的銷情淡靜。他認為，縱使中央宣布調低利率，惟政策未能恢復民眾購房信心，反而導致人民幣轉弱，短期內仍會困擾港股。


上半年整體成交額偏低


　　黃偉豪表示，港股由去年年尾開始，炒作通關復常的主題，由10月低位14597反覆上升至今年1月高位22700，惟此段升勢導致港股估值變高。


　　他續指，通關復常後的經濟復甦仍然緩慢，企業盈利增長亦未如預期，再加上港股今年上半年的整體成交額偏低，市場又正觀望內地即將公布的經濟數據，大市缺乏反彈動力。他預料，即使美國的加息因素不會對港股構成直接影響，若然中央救經濟的政策未有太大驚喜，恒指7月會在18000至20000上落。

 

中國海外發展股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 


內房料持續兩極化  國企較穩陣


　　早前市場曾有傳內地將有重磅利好樓市措施出台，帶動內房股6月底反彈。李偉傑指消息內的利好樓市措施的確有可能出現，但須留意中央「房住不炒」的基調有否改變，過去兩年內房銷售低微而且債台高築，預計未來兩極化繼續，國企背景內房將獲更多市場支持，民眾買樓意欲將傾斜向國企發展商，故部署內房股都應以國企內房為主。中海外(00688)及潤地(01109)一向銷售良好，趁人民幣回落時部署亦有值博空間，建議待回落至6月中低位時可以部署，即中海外約16元及潤地31.35元，謹慎一點可待房企每月初公布的月度銷售數據再部署更穩陣。

 

李寧股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)


李寧40元投資期望高


　　體品股自2月以來一路回調，憧憬亞運概念可否撈底？李偉傑指兩大藍籌體品股都是第二季內跌幅數一數二的藍籌股，李寧(02331)月初曾低見約39至40元水平，現時再度回落至接近水平吸引。但要留意李寧上次公布業績毛利有所倒退，未來將要觀望民眾消費能力及財富效應影響，但料40元水平有較強支持，回落至該水平時可以收集。

 

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)


比亞迪可候243元吸納


　　板塊方面，黃偉豪認為汽車股下半年走勢會改善。他解釋，汽車股上半年的調整幅度過多，主要因為之前的估值炒得過高，新能源車的需求不足，加上持續的減價戰影響。他又提到，中央今個月宣布延長汽車購置稅年期，對消費方面未能起到即時刺激作用，惟車企減價戰的不利因素逐漸減少，部分汽車股近一個月的走勢有起色，下半年仍值得留意。


　　眾多汽車股之中，黃偉豪較留意比亞迪(01211)及理想(02015)。比亞迪方面，他指公司仍屬新能源車的龍頭，銷售數據保持強勁，最重要是「股神」巴菲特減持的負面影響減少，投資者可於243元吸納，目標為今年高位272.8元，失守220元止蝕。


　　至於理想，黃偉豪指公司的交付數據較同行的小鵬(09868)及蔚來(09866)為佳，新車推出後亦有不俗反應，估計會逐步扭虧為盈。不過，他指理想目前價格偏高，建議投資者可於128元吸納，目標141元，113元為止蝕位。

 

撰文: 經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

 

 

 

 

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