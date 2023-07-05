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新時代即將來臨，現貨ETF嘅出現，將會掀起幣圈翻雲覆雨嘅大改變！

05/07/2023

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加密貨幣牛市預計會喺2024至2025年期間來臨。有關幣價方面，唔同分析師都有唔同嘅預測，相信大部份人都會聽過$100,000美金呢個估算，有啲人會覺得好誇張，有啲人會覺得係合理價錢，而對於我來講，$100,000美金絕對係一個可以達到嘅合理水平。我們過往嘅文章分析，主要集中喺點解比特幣會喺2024年至2025年間有一個大爆發，而今篇文章將會分析實際需求，點解我會斷定比特幣喺下一個牛市能夠達到$100,000美金以上？

 

現貨ETF將會係改變整個加密貨幣嘅劇本，參考返以往嘅經驗，上一個ETF嘅推出都對比特幣嘅幣價造成重大影響，但由於上個牛市時市場仍未成熟，想推動現貨ETF嘅灰度信托基金一直被SEC拒絕申請，只能推出期貨ETF，不過期貨ETF成功喺市場上佔上一席重要地位，因為期貨ETF可以間接地從傳統嘅金融市場，吸納一些新資金方便去拉升比特幣。

 

再加上喺今個牛市當中，有一間傳統嘅資產信托公司——BlackRock，主動申請比特幣嘅現貨ETF。呢個動作震驚咗整個幣圈，因為BlackRock申請嘅ETF，基本上有九成多嘅機率係會批，咁其實係咪暗示BlackRock得到一啲內部人士嘅允許去申請比特幣現貨ETF？無人知，如果現貨ETF真係能夠成功申請嘅話，相信會吸納到好多傳統股票市場嘅資金進場，咁樣比特幣登上$100,000美金呢個價位，其實係必定會實現嘅事情。

 

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