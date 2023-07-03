恒大附屬恒大地產逾期債2777億人幣
03/07/2023
中國恒大(03333)公布，主要附屬公司恒大地產於5月末涉及未能清償的到期債務累計約2776.88億元(人民幣．下同)；逾期商票累計約2454.18億元。
該集團指，有關重大訴訟，恒大地產涉及金額3000萬元以上未決訴訟案件數量共計1601件，涉及金額總額累計約3829.4億元。該集團去年3月21日停牌
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該集團指，有關重大訴訟，恒大地產涉及金額3000萬元以上未決訴訟案件數量共計1601件，涉及金額總額累計約3829.4億元。該集團去年3月21日停牌
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2023 10:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2023 10:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2023 10:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/07/2023 10:20
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