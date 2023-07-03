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憧憬中央政策「靴子落地」，料港股七月先低後高

03/07/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　總結恒指上半年累跌864點，跌幅4.4％，跑輸區內中日台韓股市。值得留意的是，大市自步入2023年後，每個月之高位一直處於級級下移之趨勢，7月高位或下移至2萬點以下？不過市場再傳出中央將出台刺激措施後市關鍵，如果穩經濟政策7月能夠「靴子落地」，港股7月有望順利「翻身」？多間車企陸續公布6月汽車交付量，當中以比亞迪(01211)及理想汽車(02015)續帶領行業，而蔚來(09866)及小鵬(09868)按年齊錄雙位數足跌幅，行業減價戰已減退，加上中央再推出補貼政策，為何表現仍不理想？入境澳門的旅客數字近日回升，加上多間大行睇好濠賭股，濠賭股最壞的時間已經過去？下半年係部署的好時機？

 

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