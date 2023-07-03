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重汽濰柴齊發盈喜股價飆升，行業迎復甦券商唱好，現價追入仲有水位？

03/07/2023

　　經歷近兩年低谷後，重型卡車行業今年受惠經濟回暖、基建投資落地、出口需求旺盛等，開始迎來全面復甦，中國重汽(03808)及濰柴動力(02338)齊發盈喜，重汽料中期純利升最多一倍，濰柴則料升最多七成，雖然兩隻股份之前股價累積升幅不小，但券商預計行業明後年將步入快速上行時期，刺激兩股今日(3日)再飆逾半成，不知現時追入還有多少水位呢？

 

(Shutterstock)

 

重汽料中期純利升最多一倍　濰柴料升最多七成

 

　　中國重汽預期截至6月30日止中期溢利增長80%至1倍，據此推算公司上半年淨利潤約為23.09億至25.66億人民幣。至於擁有約51%權益的附屬公司濟南卡車(深：000951)初步估計，按中國企業會計準則編製截至6月30日止中期淨利潤預期介乎約4.65億至5.29億人民幣，增長約45%至65%。集團指，純利上升主要原因是受益於國內宏觀經濟穩中向好，以及海外市場需求提升，重卡行業復甦明顯。公司緊抓市場機遇，以客戶為導向，以產品為核心，持續優化產品及業務結構，不斷提升品牌、渠道、行銷能力，濟南卡車產品銷量實現較好增長，盈利能力顯著提升。

 

　　濰柴動力預期截至6月30日止中期淨利潤約35.87億至40.65億人民幣，同比增加約50%至70%。集團指，受益於國內經濟向好及出口市場需求旺盛，上半年中國重卡行業需求有所復甦，持續推進產品和業務結構調整，突破戰略市場，相關產品銷量呈現高速增長態勢，大缸徑和液壓等戰略新興業務貢獻不斷加大。集團預期於8月底前公布業績。

 

重汽首季出口重卡達3.1萬輛創紀錄　濰柴增1.6倍

 

　　重汽於公告中又特別提到海外市場對於公司產品銷量及盈利的提振。據悉，作為國內較早布局國際市場的重卡企業，截至2022年末，重汽在全球90多個國家發展各級經銷網點約300家，在全球110多個國家建立了近600個服務網點和配件網點。重汽的海外出口量持續增長，從2020年的3萬輛到2021年的5萬輛，再到2022年8.85萬輛。今年首季重汽海外出口重卡達3.1萬輛，刷新歷史紀錄。

 

　　濰柴動力出口市場亦見強勢突破。今年首季公司發動機出口1.8萬台，同比增長59%；重卡整車出口1.3萬輛，同比增長164%。公司相關負責人表示，目前出口形勢持續向好，也將推動公司實現全年出口目標。

 

內地重卡行業上半年銷量同比增25%　首5月出口增78%

 

　　整個行業亦見強勁復甦，根據中汽協及第一商用車網數據，2023年上半年中國重卡行業實現銷售量47.4萬輛，同比增長25%，而2022年全年重卡的銷售量僅為67.19萬輛。剛剛過去的6月份，重卡行業銷量同比增長31%至7.2萬輛左右，這是今年重卡市場自2月份以來第5個月實現同比增長。


　　今年以來，重卡行業有望在多重因素下提升景氣度。首先，與重卡行業高度相關的國家宏觀經濟復甦，帶動基建與物流運輸需求的提升。同時，海外市場也為行業復甦提供了有力支撐，「一帶一路」沿線國家、非洲、拉美等發展中國家基礎設施建設對重卡的需求增多，為行業提供了大量的增量空間。中汽協數據顯示，2023年1至5月，內地重卡出口共計11.31萬輛，同比增長78.41%。


　　此外，重卡行業的更新置換需求有望在近期迎來高峰，其中包括自然更新和排放標準切換帶來的置換消費。2023年5月，生態環境部、工信部等五部門聯合發布文件，要求於7月起在全國範圍內全面實施國六排放標準6b階段。同時，2016及2017年重卡銷量高增年度的車輛使用壽命臨近完結，有望在未來幾年迎來重卡更新需求的釋放。

華安證券料明後年行業快速上行　興業證券籲買重汽


　　華安證券稱，海外市場的需求增長，將為重卡行業帶來增量空間。而2023年重卡銷量仍處於恢復性增長階段，預期明後年將步入快速上行時期。同時，在國家「到2025年新能源和國六排放標準貨車保有量佔比力爭超過40%」的目標約束下，疊加國三、國四淘汰政策的催化，更新置換需求將有力支撐重卡市場恢復。預計2023至2025年重卡銷量分別約為90萬輛、100萬輛和120萬輛。


　　西南證券認為，2022年延遲的重卡更換需求正在逐步釋放，疊加國內車企對海外市場的開拓，復甦仍將是今年重卡行業的主線。興業證券給予重汽「買入」評級，認為內地重卡高保有量將大幅抬升行業銷量中樞，行業周期性將明顯減弱。海外業務的快速增長有望助力公司穿越重卡行業周期，保持業績穩定性。

 

鄧聲興：早展升浪惟估值不高　重汽或見19元濰柴看15元

 

　　意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興指，濰柴動力及重汽上半年盈利大增因去年疫情影響產品需求，今年業績可受惠低基數效應，而經濟重啟，基建及出口需求增加，亦有利行業復甦。不過，行業復甦已在市場預計之內，濰柴及重汽股價亦早已展開升浪，濰柴由7元多、重汽由6元多開始升，累積升幅都已很大，其中重汽有八成產品屬重卡，且毛利率較高，最受惠行業復甦，故股價升得特別急，惟幸現時兩隻股份預期市盈率仍只有10幾倍，料往後股價仍會向好，當中重汽之前由26元跌下來，或可升至18至19元，濰柴或可升至14至15元。


　　重卡概念股今日全線上升，重汽半日漲7.75%報16.4元，最多飆13.01%高見17.2元，連升5日，累升21.84%。濰柴動力則升5.92%報12.16元，中集車輛(01839)漲9.27%報7.43元，中聯重科(01157)漲1.84%報3.77元。

 


 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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