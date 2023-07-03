  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】摩通升國泰三成二目標，多行調高小鵬目標價

03/07/2023

 

 

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

56.050

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

137.600

異動股

01691

ＪＳ環球生活

1.250

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 56.000
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 137.800
  • 01691 ＪＳ環球生活
  • 1.250
  • 06699 時代天使
  • 68.200
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 146.200
股份推介
  • 00762 中國聯通
  • 5.180
  • 目標︰$6.00
  • 09696 天齊鋰業
  • 55.200
  • 目標︰$60.46
  • 00327 百富環球
  • 6.020
  • 目標︰$7.00
  • 00941 中國移動
  • 64.000
  • 目標︰$68.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.860
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.500
  • 00700 騰訊控股
  • 335.600
  • 00005 滙豐控股
  • 61.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.220
  • 00001 長和
  • 48.000
報章貼士
  • 00014 希慎興業
  • 19.460
  • 目標︰--
  • 00900 ＡＥＯＮ信貸財務
  • 5.490
  • 目標︰$5.90
  • 00855 中國水務
  • 5.960
  • 目標︰$8.80
熱炒概念股
即時重點新聞

03/07/2023 09:21  恒指高開86點報19002，京東升1.6%中銀香港跌1.7%

03/07/2023 08:46  《神州金融》多家內銀下調美元存款利率，降幅接近100點子

03/07/2023 08:23  【大國博弈】美國財政部長耶倫將於7月6日至9日訪問中國

03/07/2023 08:53  【國際要聞】法國騷亂持續近一周，馬克龍動員4.5萬名軍警鎮壓

03/07/2023 07:50  《國金頭條》蘋果市值首破3萬億美元，納指半年表現創40年最佳

03/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒６５億元，買盈富沽滙控

03/07/2023 08:34  【大行炒Ｄ乜】摩通升國泰三成二目標，多行調高小鵬目標價

30/06/2023 10:37  《嚟緊炒Ｄ乜》微創機器人蜻蜓眼獲歐盟ＣＥ認證，中線上望３５銀

03/07/2023 11:50  《財資快訊》美電軟報７﹒８３２６，一周拆息較上日跌７０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

高鐵短期內發生兩宗延誤事故，政府已督促港鐵改善
人氣文章

新聞>財經熱話

濠賭收入按年大升屬低基數效應，業務分布改變利淡濠賭股表現
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】摩通升國泰三成二目標，多行調高小鵬目標價
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴補強，坐前四衝冠軍；車仔博回勇，熱刺星散沉淪
人氣文章

智城物語．方展策

Tesla殺手相繼倒下！Lordstown破產、Rivian燒錢、Lucid財困，全是特斯拉減價戰受害者？
人氣文章

著數速遞

七一優惠 │ 一文睇晒7.1回歸日9大著數！M+、文化博物館免費入場 / 逾千間食肆71折優惠 / 電車、天星小輪、水上的士指定路線免費搭
DIVA CHANNEL
人氣文章

寫設計．陳丞軒

從音樂劇《PROJECT AFTER 6: 無問題》中，重新思考何為「香港精神」？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

放臭屁！襪帶撠住！仲會噴奶？性事蝦碌尷尬位大分享！原來陰道都會「放屁」？撞破男伴睇AV、自慰如何神逆轉老尷場面？
人氣文章

酒意人生．梁淑意

經歷半世紀熱情：位於法國波爾多的克拉克酒莊，哪一款紅酒尤為出色？陳年潛力佳？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天飲食生冷易傷胃陽！推介「夏至羊肉湯」，有助陰陽氣交臟腑安和，為秋冬打底！ 1
人氣文章
今期探討性偏向、性變態！繩縛、SM可以去到幾激？鍾意黑絲係咪戀物癖？易服癖多屬已婚男！伴侶撞破點收科？
人氣文章
營養Buzzword│抗氧化物Antioxidants究竟在抗甚麼？一文認識6種抗氧化營養素類別名單！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2023 12:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2023 12:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2023 12:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/07/2023 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞03/07/2023
高鐵短期內發生兩宗延誤事故，政府已督促港鐵改善
人氣文章財經熱話03/07/2023
濠賭收入按年大升屬低基數效應，業務分布改變利淡濠賭股表現
人氣文章大行報告03/07/2023
【大行炒D乜】摩通升國泰三成二目標，多行調高小鵬目標價
人氣文章財經熱話03/07/2023
恒大附屬恒大地產逾期債2777億人幣
人氣文章香港要聞03/07/2023
蘋果市值首破3萬億美元，納指半年表現創40年最佳
人氣文章開市Good Morning03/07/2023
憧憬中央政策「靴子落地」，料港股七月先低後高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金