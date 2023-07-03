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《午市前瞻》耶倫訪華利好作用有限 低基數令賭收強勁非新鮮事

03/07/2023

　　恒生指數半日報19243，升327點或1.7%，主板成交438.24億元。恒生中國企業指數報6567，升142點或2.2%。恒生科技指數報4037，升125點或3.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報335.6元，升4元或1.2%，成交22.3億元；阿里收報83.5元，升2.3元或2.8%，成交11.73億元；美團收報126.3元，升4元或3.3%，成交9.49億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小鵬汽車(09868)；小鵬汽車收報55.95元，升5.95元或11.9%，成交11.46億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小鵬汽車。

 

(銀河娛樂網頁截圖)

 


聶振邦：訪華但打壓措施不減亦無用


　　美國財政部公布，財長耶倫將於本月6至9日到訪中國北京，與中國高層官員會面。消息帶動中港股市向好，恒指半日升超過300點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指可先繼續以19500，即6月20至21日形成的下跌裂口頂部為初步阻力，預計短期內先在18700至19500區間上落。他提到，今日人民幣匯價回穩，對大市有一定幫助，但仍有待日均大市總成交額重上1200億元，為大市提供進一步上升動力。


　　對於耶倫訪華，聶振邦估計對大市刺激作用輕微，因早前美國國務卿訪華後，美國對中國的晶片出口限制不減反增，即使再有訪華行程，但打壓不斷亦難推升大市。他提到，反而本月中將公布內地第二季GDP，以及估計降準或消費券等經濟措施將於7月中出台，對大市較為有利。


賭股料維持與大市同步


　　澳門博彩監督協調局公布，6月博彩毛收入為152.07億澳門元，按月減少2.3%，按年增5.13倍。合計上半年，澳門累計賭收為801.36億澳門元，按年增長逾兩倍。濠賭股今日普遍向好，但聶振邦指出，澳門每月賭收藉去年帶來的低基數效應一直有不錯表現，對市場而言亦非新鮮事，預計整體賭股將與大市同步，觀望恒指突破19500才能帶動賭股表現，預計約於5月中高位會有阻力。


　　至於有傳銀娛(00027)旗下萊佛士酒店(Raffles)將於7月初開業，暫時只優先接待中場賭客入住，暫未悉會否開放給街客預訂。聶振邦指今日銀娛半日升逾4%，跑贏一眾賭股，料利好作用已反映，後市待公布實際營收數據後才會再有炒作，目前消息炒一至兩日便會消化。

 

銀河娛樂股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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