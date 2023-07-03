  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】「種族騷亂」一葉障目　掩長期結構問題

03/07/2023

　　一邊是「自由、平等、博愛」的國訓，另一邊是種族歧視、貧富分化、身份迷失的火藥桶。隨著「燃燒」的法國進入第五夜，且有蔓延鄰國之勢，總統馬克龍會否被逼重蹈2005年全國緊急狀態覆轍？而導火索齊指向非裔少年死亡的背後，是有「鱷王」之稱的橋水創辦人Ray Dalio警告的令世界處於大混亂邊緣的「五大力量」之一－－巨大財富、價值觀差異所導致的國家內部重大衝突升溫。



極右勒龐漁翁得利



　　無駕照駕駛且犯罪紀錄累累，上周二(27日)駕車逃避警察截查，而遭近距離射殺（涉事警員遭馬克龍斥為「不可原諒」，且已收監）的17歲的非裔青年Nahel Merzouk，燃點起巴黎、馬賽、里昂、圖盧茲等法國大城市的怒火街頭，焚燒汽車、打砸商店、煙花四起……不滿的空氣更蔓延至鄰近的比利時、瑞士。

 

極右政黨國民聯盟領導人勒龐指，「法國人正在為這種怯懦付出可怕代價」。

 


　　事件彷彿2005年昨日重現，當時同樣由兩名非裔青年因躲避警察而觸電身亡引發的騷亂，導致逾萬輛汽車遭焚毀、逾200座公共建築遭破壞，最終令時任法國總統希拉克和內政部長薩科齊祭出緊急狀態法以平息事態。

 


　　無獨有偶，18年前將騷亂歸咎於「無法控制的大規模移民」的極右政黨民族陣線(2018年改名國民聯盟)的創辦人Jean-Marie Le Pen，其女兒、現任國民聯盟領導人Marine Le Pen今次同不掩飾反移民立場，更要求馬克龍立即宣布緊急狀態或宵禁，指「法國人正在為這種怯懦付出可怕代價」。

 


貧富差距日益擴大



　　儘管「十個法國人，約有一個是移民」，而法國警察多年來一直被指針對移民選擇性執法，但今次走上街頭的示威者大部分是本地青年，如同2018年「黃背心運動」和今年初的反對延遲退休年齡罷工，以法國平民為主力。

 

 

 如同2018年「黃背心運動」和今年初的反對延遲退休年齡罷工，今次騷亂以法國本地平民為主力。(AP)

 


　　法國智庫「不平等觀察站」數據顯示，私營部門中的四分一僱員月收入低於1590歐元，僅11%高於4000歐元；46%的法國人從不度假，原因是經濟資源不足；相比管理人員的失業率僅4%，低技能工人的失業率高達17%。

 


　　最富裕群體和最不富裕群體之間的收入水平、生活水平差距日益擴大，但將其簡化為種族分裂、反移民仇恨，正令極右政黨在民調中顯著受益。除了已經登上意大利總理之位的梅洛尼，有望在2027年東山再起的法國勒龐，在西班牙、荷蘭、德國、芬蘭、奧地利、瑞典、希臘，曾被視作洪水猛獸的極右勢力正快速獲得權力。

 


　　此似印證了達利歐的觀察，民粹極端分子的比例不斷上升，此將因財富和價值觀的巨大差異和糟糕的經濟狀況加劇衝突，並令國家秩序發生巨大變化。前有美國的George Floyd，後有法國的Nahel Merzouk，左中右政黨勢力圍繞種族標籤惡鬥之下，是各國通脹、債務、人口等長期結構性問題難解。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

58.300

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

138.000

異動股

01691

ＪＳ環球生活

1.250

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 58.400
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 137.900
  • 01691 ＪＳ環球生活
  • 1.260
  • 06699 時代天使
  • 65.550
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 146.900
股份推介
  • 00762 中國聯通
  • 5.200
  • 目標︰$6.00
  • 09696 天齊鋰業
  • 55.100
  • 目標︰$60.46
  • 00327 百富環球
  • 6.000
  • 目標︰$7.00
  • 00941 中國移動
  • 64.500
  • 目標︰$68.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.850
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.550
  • 00700 騰訊控股
  • 338.200
  • 00005 滙豐控股
  • 61.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.200
  • 00001 長和
  • 48.050
報章貼士
  • 00014 希慎興業
  • 19.560
  • 目標︰--
  • 00900 ＡＥＯＮ信貸財務
  • 5.510
  • 目標︰$5.90
  • 00855 中國水務
  • 5.950
  • 目標︰$8.80
熱炒概念股
即時重點新聞

03/07/2023 12:30  《午市前瞻》耶倫訪華利好作用有限，低基數令賭收強勁非新鮮事

03/07/2023 08:57  《駐京專電》潘功勝出任人行黨委書記，外界料「行長書記」同一人

03/07/2023 09:47  【聚焦數據】6月財新製造業PMI回落至50.5，略勝預期

03/07/2023 12:31  《小傳日記》美圖AI概念無限憧憬，後市有望挑戰8銀大關！

03/07/2023 10:16  【香港要聞】李家超：香港一帶一路高峰論壇將首度舉行中東專場

03/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒６５億元，買盈富沽滙控

03/07/2023 08:34  【大行炒Ｄ乜】摩通升國泰三成二目標，多行調高小鵬目標價

30/06/2023 10:37  《嚟緊炒Ｄ乜》微創機器人蜻蜓眼獲歐盟ＣＥ認證，中線上望３５銀

03/07/2023 11:50  《財資快訊》美電軟報７﹒８３２６，一周拆息較上日跌７０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「種族騷亂」一葉障目　掩長期結構問題
人氣文章

新聞>中國故事

潘功勝出任人行黨委書記，外界料「行長書記」同一人
人氣文章

新聞>中國故事

藝人蔡徐坤工作室被列經營異常名錄，央視下架視頻
品味生活
生活
人氣文章

政是有心．余君雋

政府仲鬧唔鬧得？ 10
人氣文章

智城物語．方展策

Tesla殺手相繼倒下！Lordstown破產、Rivian燒錢、Lucid財困，全是特斯拉減價戰受害者？
人氣文章

市場最熱點

【名嘴齊齊Talk】睇住賞返嚟啦！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Nike x Jacquemus 全新聯名系列「JF1」！黑白兩色詮釋何為低調時尚
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

從網上平台購藏古董文物，有多可靠？新晉藏友小心中伏！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

家駒逝世30周年——沒有為流行而媚俗
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天飲食生冷易傷胃陽！推介「夏至羊肉湯」，有助陰陽氣交臟腑安和，為秋冬打底！ 1
人氣文章
夏天飲食生冷易傷胃陽！推介「夏至羊肉湯」，有助陰陽氣交臟腑安和，為秋冬打底！ 1
人氣文章
夏天補身首選！花旗參潤肺補氣養陰、清熱生津，不溫燥不上火！中醫教焗洋參茶，全日代茶飲消暑養陰
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2023 15:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2023 15:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2023 15:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/07/2023 14:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS03/07/2023
【FOCUS】「種族騷亂」一葉障目　掩長期結構問題
人氣文章中國故事03/07/2023
潘功勝出任人行黨委書記，外界料「行長書記」同一人
人氣文章中國故事03/07/2023
藝人蔡徐坤工作室被列經營異常名錄，央視下架視頻
人氣文章財經熱話03/07/2023
重汽濰柴齊發盈喜股價齊飆，行業迎復甦券商唱好，現價追入仲有水位？
人氣文章財經熱話03/07/2023
《午市前瞻》耶倫訪華利好作用有限 低基數令賭收強勁非新鮮事
人氣文章香港要聞03/07/2023
高鐵短期內發生兩宗延誤事故，政府已督促港鐵改善
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金