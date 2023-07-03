【收市短打】7月開局先彈390點，陳政深：恒指成交不配合 向上動力有限

嘉賓：艾德金融聯席董事 陳政深

美國財政部部長耶倫將訪華，稱希望到中國重建聯繫。財新中國6月製造業PMI回落至50.5，仍高於臨界點，港股下半年開局總算有個好開始。恒指開市即重上萬九關，大市升幅隨即擴大，曾一度急升455點，見19371點全日高，收市升幅略為收窄，但仍升390點或2.1%，報19306，重上10天線（現處19190）。不過全日成交額只有不足900億元，明顯配合不到升勢。陳政深認為，成交不足反映大市氣氛麻麻，指數仍處於大波幅區，向上動力不足，下級阻力可睇50天線（19458點）以及19800點水平。耶倫將訪華令外界關注中美關係有望回暖，不過未必會有實質的進展以利好後市走勢。板塊方面，陳政深表示可以留意科技股以及大市成分股，吼入博反彈，特別留意現價在50天線水平徘徊的股份。他重申「七翻身」有機會出現，但市況暫時未有太大的改善，投資者入市需要控制注碼。

立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=EdCfu5wtuj8

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情