商湯錄大手成交急跌創7個月低，世界AI大會舉行在即可博反彈？

商湯(00020)今年4月乘著AI概念熱炒，一度抽升至3.7元，惟其後受主要股東阿里巴巴(09988)及軟銀減持，以及內地計劃監管類ChatGPT應用等消息影響，股價拾級而下，此後持續在2.1至2.3元低位徘徊，至今日(4日)早市突錄多宗大額成交，涉及逾10億股超過20億元，作價1.82至1.95元。今早股價低開近1%後欠承接，最多跌近一成低見1.97元創7個月低。其他消息方面，2023世界人工智能大會於本周舉辦，商湯數字人視頻生成平台「如影」又於近日上線，或可低撈博反彈？





(商湯網頁截圖)

世界AI大會本周四舉辦 商湯數字人視頻生成平台「如影」上線



業界本周有盛事舉行。2023世界人工智能大會將於本周四至周六(7月6日至8日)在上海舉辦，其中圍繞大模型，大會特設「聚焦．大模型時代AIGC新浪潮」和「生成式人工智慧與MaaS」為主題的兩場主題論壇及多場分論壇，並首次設置「邁向通用人工智慧」主題展區，集中展示國內外總計30多款大模型。



此外，「商湯如影SenseAvatar」數字人視頻生成平台經歷兩個月公測後，近日正式上線，全面登陸iOS/Android應用市場，是業內首個AIGC全棧視頻生成平台。商湯稱，如影平台在商湯「日日新SenseNova」大模型體系和AI大裝置SenseCore支持下，真人相似度達90%至95%、口形匹配度達95%，並將傳統視頻製作流程中人工處理時間大幅減少90%，模型訓練時間減少60%，只需1天即能完成各類定製數字人訓練。

軟銀密密沽貨持股降至約14% 阿里四度減持套現逾4億



從誕生起商湯就一直備受資本青睞，從2014年成立到2021年上市，一共有過12輪融資，但上市後隨著解禁期到來，投資者加速減持套現，其中第二大股東軟銀集團自2022年底三度減持，持股比例從18.02%降至15.99%。軟銀在商湯上市前合計持有47.31億股，平均每股成本為2.37元，而三次減持每股價格為1.9769元、2.7687元及2.5365元。對軟銀來說，這三次套現基本上是在虧本邊緣徘徊。軟銀今年4月又在商湯公布AI大模型體系「日日新」之前一個交易日減持5000萬股，每股平均價2.7713元，套現逾1.38億元，持股進一步降至13.95%。



除軟銀外，阿里也多次減持。2022年11月阿里開始減持套現，至今不到一年，阿里共四度減持商湯，合計套現超過4億元，持股比例從最初的9.05%下降到5.91%，其中僅今年6月阿里就兩次減持，分別於6月5日以每股賣出均價2.2元減持7000萬股，6月15日以平均每股2.27元賣出5000萬股，合計套現2.67億元。

去年虧損收窄64%至61億人幣 惟5年累計仍虧損438億

股東密密減持，其中原因應是商湯仍在不斷虧損，看不清未來盈利的時間和方向。去年商湯營收38億人民幣，同比下降19%；年度虧損為60.9億人民幣，較上年同期收窄64.5%，惟經調整虧損為47.36億人民幣，同比擴大逾230%。據公開數據，2018年至今，商湯累計虧損達438億人民幣。相反，同業格靈深瞳去年已實現扭虧為盈，營收3.536億人民幣，同比增長20.47%，淨利潤3261萬人民幣，是AI計算機視覺首家盈利企業。



值得留意，商湯去年營收主要來源於四大業務，包括智慧商業、智慧城市、智慧生活和智慧汽車。此前，商湯近90%的營收來源於智慧商業和智慧城市，惟去年智慧商業收入同比下滑25.2%，智慧城市收入同比急跌48.8%。智慧生活和智慧汽車業務雖然都迎來高速增長期，收入同比分別增長130%和59%，不過收入佔比始終不及智慧商業和智慧城市。

葉尚志：商湯急跌後或略為反彈 惟長揸寧吼聯想百度

第一上海首席策略師葉尚志表示，AI主題長遠看好，惟現時大部分公司仍處投資期，雖然以商湯的AI技術應可於未來在AI產業鏈中扮演一定角色，但公司仍處於虧損，未有市盈率，兼屢遭軟銀及阿里減持，加上大市未穩，如想買AI概念股長揸，不如吼已有盈利的聯想(00992)及百度(09888)，其中聯想市盈率低又有息派，長揸也較放心。至於商湯，不排除經今日急跌後會反彈2、3%，但若想博反彈要留意風險。

商湯半日跌8.72%收報1.99元，為表現最差科指成分股，成交30.67億元。聯想則升2.52%報8.56元，百度亦升2.52%報142.4元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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