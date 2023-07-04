  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【債券通】余偉文：優化債券南向通安排，將擴大做市商範圍

04/07/2023

　　金管局總裁余偉文在債券通周年論壇上致辭表示，債券通南向通平穩起步穩健發展，為香港債券市場帶來發展機遇，香港已成為領先的亞洲綠色金融中心，去年安排面向國際發行的綠色和可持續債券，以及銀行綠色和可持續貸款，達到創紀錄的805億美元，按年增長四成以上，當中超過八成的綠色和可持續債券是由內地機構發行。

 

金管局總裁余偉文

 

將與兩地監管部門研推離岸國債期貨

 

　　他指出，未來金管局將會豐富北向通投資者風險管理的工具箱，去年因中美利率倒掛，疫情等因素影響，市場出現一定波動，投資者對風險管理工具需求增加，留意到很多北向通的投資集中在5年以上的期限債券，而現時亦缺乏有效途徑對沖相關的利率風險，市場對國債期貨有非常大的需求，局方將會與兩地監管部門共同研究推出離岸國債期貨。

 

將為債券南向通引入更多做市商

 

　　他續指，未來會研究推出更多債券市場常見的盤活存量，提供流動性安排，也會優化南向通的運作安排，金管局將會擴大做市商範圍，以進一步提高二級市場的流動性，為投資者提供更多元化的選擇，增加香港債券市場的吸引力，亦會繼續全面推進債務工具中央結算系統（CMU）的升級擴容，推動它成為亞洲主要的國際中央證券存管機構（ICSD）。

 

陳茂波：境外機構藉債券通持內地債券逾3.1萬億人幣

 

　財政司司長陳茂波

 

　　財政司司長陳茂波在債券通周年論壇上致辭表示，經過6年發展，債券通已成為境外投資者配置內地債券的主要渠道，境外機構通過債券通持有內地債券的總規模逾3.1萬億元人民幣，債券通交易額從2017年開通首月錄得310億元人民幣，而今年5月份上述交易額已升至逾9700億元人民幣，升幅達30倍，而北向通的成交量佔境外投資者在內地銀行債劵市場間整體成交量的70%。

 

　　他續指，這些數字反映了內地債劵市場的不斷發展，以及國際投資者對這些投資機會的興趣，也顯示了香港連接內地和國際債券市場和投資者所扮演的獨特角色，展望未來，香港會持續增強與內地資本市場的接連及互動，進一步強化香港作為全球離岸元業務樞紐和國際風險管理中心的地位，積極貢獻國家發展。

 

歐冠昇料中國在岸資本市場規模將增至逾百萬億美元

 

港交所行政總裁歐冠昇

 

　　港交所(00388)行政總裁歐冠昇在債券通周年論壇上表示，世界對中國的投資仍然不足，預計未來十年中國在岸資本市場規模將從現在的約30萬億美元增長到超過100萬億美元。香港在支持亞洲與全球市場之間不斷增長連接方面具有獨特的地位，作為東西方的超級聯絡人，扮演著非常重要的角色，而在過去的一年，集團在互聯互通方面的舉措進行了較過去八年更多的提升，除了有ETF通外，還有互聯互通股票標的範圍進一步擴大以及最近推出的「港幣-人民幣雙櫃台模式」等。

 

　　他提及，上述的舉措都充分利用了獨特的優勢，為離岸市場參與者提供進入中國的機會，並為境內參與參與者提供進入全球市場的機會，亦有助其產品多元化，債券通在過去六年來一直在滿足國際上對更多地進入中國在岸市場的需求，這些舉措亦有助支持人民幣國際化進程，而香港則是引領人民幣國際化進程的國際金融中心。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

54.450

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.990

異動股

01919

中遠海控

7.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 54.450
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.990
  • 01919 中遠海控
  • 7.700
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 77.950
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 141.100
股份推介
  • 00753 中國國航
  • 6.040
  • 目標︰$6.70
  • 01888 建滔積層板
  • 7.850
  • 目標︰$7.95
  • 02238 廣汽集團
  • 4.960
  • 目標︰$5.70
  • 00762 中國聯通
  • 5.250
  • 目標︰$6.00
  • 09696 天齊鋰業
  • 55.400
  • 目標︰$60.46
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.000
  • 00700 騰訊控股
  • 339.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.990
  • 01211 比亞迪股份
  • 264.800
  • 00005 滙豐控股
  • 62.250
報章貼士
  • 02333 長城汽車
  • 9.630
  • 目標︰--
  • 01958 北京汽車
  • 2.020
  • 目標︰$2.50
  • 00857 中國石油股份
  • 5.680
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

04/07/2023 16:24  《盤後部署》恒指挑戰20000關，翰森製藥升勢未完料試18元

04/07/2023 19:06  阿里大文娛否認優酷及土豆注入阿里影業傳聞

04/07/2023 15:13  【香港政情】陳茂波明訪上海，出席2023世界人工智能大會

04/07/2023 15:51  【大國博弈】鎵、鍺列出口管制名單，外交部稱不針對任何特定國家

04/07/2023 15:43  騰訊雲發布面向大模型訓練的「向量數據庫」，8月正式登陸官網

04/07/2023 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒５５億元，買中行沽騰訊

04/07/2023 08:43  【大行炒Ｄ乜】中信證券升小鵬近三成目標，滙證跟進航運股

30/06/2023 10:37  《嚟緊炒Ｄ乜》微創機器人蜻蜓眼獲歐盟ＣＥ認證，中線上望３５銀

04/07/2023 16:42  《財資快訊》美電升報７﹒８３０５，兩周拆息較上日微升４﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中國限制晶片原料出口，上合峰會召開，人民幣大升
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】7月開局連升兩日，李振豪：港股觀望消息，以上落格局為主（有片）
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】南商上調3個月港元定存息至高達4.3厘
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

平機票 | 香港航空暑假平機票！沖繩來回連稅$2,200有找、平飛大阪來回！東京暑假呢日之後最抵
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

香港第一KOL！憑4個C直播帶貨一天賺6億！60歲的章小蕙，「信服感」從哪裏來？
人氣文章

健康大晒

長者醫療津貼2023 | 一文睇清5大醫療津貼、生活資助！求診費用減免／出院後支援／鑲假牙！連照顧者都有份！即睇申請資格、連結
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

如威尼斯般的浪漫美景：入住傳統伊根木造舟屋，享受古樸寧靜的一泊二食
人氣文章

Beauty

夏日也要保持水潤雙唇！Armani全新Lip Power Matte、Laura Mercier高感緞光鎖色唇膏、Valentino百搭胭脂唇彩，保濕、輕盈、幼滑！
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

白璧無瑕、陶瓷之美：萬國錶IWC全新陶瓷限量腕錶，延續 Top Gun 不屈壯志凌雲！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
婚姻的界線：不離婚、不分開，卻容許第三者存在？「開放式關係」是好是壞？
人氣文章
同時攝取不同的抗氧化物質，會有相輔相成效果？分享5個習慣，啟動全天候高抗氧化飲食法！
人氣文章
子宮內膜癌新症10年間增7成！新型聯合標靶免疫治療：副作用較輕、延長存活期
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2023 21:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/07/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/07/2023
《神州經脈》中國限制晶片原料出口，上合峰會召開，人民幣大升
人氣文章財經熱話04/07/2023
【收市短打】7月開局連升兩日，李振豪：港股觀望消息，以上落格局為主（有片）
人氣文章生財有道04/07/2023
【高息定存】南商上調3個月港元定存息至高達4.3厘
人氣文章財經熱話04/07/2023
滙控獲花旗唱好料次季績優回購加碼，股價現突破創近4年高，高位點部署？
人氣文章財經熱話04/07/2023
陳茂波：境外機構藉債券通持內地債券逾3.1萬億人幣
人氣文章財經熱話04/07/2023
佐丹奴國際料上半年純利按年升最多1.06倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金