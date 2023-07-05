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熊麗萍：資金近期轉向債市及歐美股市，中長線或須靠中東新資金撐市

05/07/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股缺水下兩連升，北水雖轉為淨流入港股，惟金額僅得4億多元，資金短缺問題短線難解？即使恒指回升，成交未配合下亦只屬乾升﹑非健康反彈？要改善資金問題仍欠甚麼催化劑？據報中國地方政府融資平台（LGFV）獲內銀提供25年超長期貸款，「以債冚債」的可行性多大？若中央「水緊」，或更難憧憬月底政治局會議﹑將推更多新刺激經濟政策？早前人民銀行上調一年期及五年期以上貸款市場報價利率（LPR）十點子，對哪些內銀股影響較大？內銀間的按揭貸款敞口差距，或是影響股價的重要因素之一？內地醫保局就談判藥品續約、非獨家藥品競價規則徵求意見，刺激醫藥股上日（4日）急升，二線醫藥股尤其強勁；是次約談對哪些藥股較有利？後疫情時代不宜對醫藥板塊期望過高？汽車零部件股浙江世寶(01057)上日大升逾三成，Conita與你拆解此股逢年中炒高之謎！

 

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