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碧桂園(02007)6月銷售額160億人幣，同比跌54%

05/07/2023

　　碧桂園(02007)公布，連同合營公司和聯營公司在內，6月歸屬股東權益銷售金額約160億元人民幣，同比下降約53.65%。


　　該集團指，6月歸屬股東權益的銷售建築面積約203萬平方米，同比下降51.78%。

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