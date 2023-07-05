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歐盟:中國取消歐盟最高外交官下周的訪華計劃

05/07/2023

　　歐盟外交與安全政策高級代表博雷利原定下周一(10日)訪問北京，不過有關行程被中方取消，今次是博雷利今年內第二次被取消訪華行程，他曾在4月因確診新冠病毒而無法訪華。歐盟發聲明指，中方知會歐方，原定下星期的行程已不可能實現，需要尋找替代方案，不過中方未有解釋取消訪問的原因。


　　《彭博》早前報道，博雷利原定下周一訪問北京，與國務委員兼外長秦剛及其他高級官員會面。報道引述歐盟駐華大使庹堯誨透露有關消息，並指歐盟將繼續向中國提出人權和俄烏戰事等「戰略議題」，又指雙方可能在9月繼續就經貿問題對話，並可能在今年底舉行領導人峰會。

歐盟:籲中國將出口管制限制在「明確的安全考量」範圍內

　　另外中國下月起對涉及高階晶片製造的稀有金屬鎵和鍺，實施出口管制，歐盟委員會表示關注。歐盟發言人表示，擔心這些出口管制與保護全球和平穩定，以及中國履行國際條約的防擴散義務無關，又指歐盟委員會正評估中方的公布，對全球供應鏈及歐洲產業的潛在影響，呼籲中國根據世貿組織規定，將出口管制限制在「明確的安全考量」範圍內。


　　德國經濟部長哈貝克指，若中國擴大出口管制至其他原料，例如廣泛應用於電池和核工業等的金屬「鋰」，將會很大問題，強調德國必須確保商品和能源生產方面的主權，才能實現經濟安全。

 

撰文：經濟通中國組

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