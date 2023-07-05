  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】高盛點評內銀股，狠劈工行目標兼叫沽

05/07/2023

 

 

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

55.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.910

異動股

01919

中遠海控

7.770

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 55.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.910
  • 01919 中遠海控
  • 7.770
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 79.400
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 138.900
股份推介
  • 02359 藥明康德
  • 64.550
  • 目標︰$67.388
  • 08069 縱橫遊控股
  • 0.130
  • 目標︰$0.15
  • 00753 中國國航
  • 5.890
  • 目標︰$6.70
  • 01888 建滔積層板
  • 7.910
  • 目標︰$7.95
  • 02238 廣汽集團
  • 4.910
  • 目標︰$5.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.800
  • 00700 騰訊控股
  • 335.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.910
  • 00939 建設銀行
  • 5.020
  • 00005 滙豐控股
  • 61.900
報章貼士
  • 01128 永利澳門
  • 7.450
  • 目標︰$8.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 50.750
  • 目標︰$65.00
  • 02411 百果園集團
  • 5.640
  • 目標︰$7.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/07/2023 07:53  碧桂園(02007)6月銷售額160億人幣，同比跌54%

05/07/2023 08:11  【國際要聞】伊朗突破國際孤立，加入上合組織

05/07/2023 08:30  渣打(02888)歐洲再斥1.2億元回購174萬股

05/07/2023 08:29  【國際要聞】IAEA總幹事親赴日本開綠燈，稱核污水排海無問題

05/07/2023 07:50  《國金頭條》獨立日假期美股休市，美匯指數小幅波動

05/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒５５億元，買中行沽騰訊

05/07/2023 09:05  【大行炒Ｄ乜】大和微升網易目標，工行遭高盛劈目標近三成

30/06/2023 10:37  《嚟緊炒Ｄ乜》微創機器人蜻蜓眼獲歐盟ＣＥ認證，中線上望３５銀

05/07/2023 11:46  《財資快訊》美電軟報７﹒８２９３，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》投資者觀望耶倫訪華成果 關注商湯20億貨花落誰家
人氣文章

新聞>中國故事

6月中國財新服務業PMI降至53.9，年內次低
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】高盛點評內銀股，狠劈工行目標兼叫沽
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市4.0．鄧淑明

智慧城市成中國內地龐大產業！如何克服重重挑戰，發揮更大效益？
人氣文章

行政人員

吉祥物熊本熊說好日本熊本縣故事！帶來無限大經濟收益！平衡形象與賺錢不是想像中容易？
人氣文章

娛樂情報

爆苑瓊丹催運大法 梁思浩分享中六合彩秘訣
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

台灣#MeToo風波：小S前男友強吻女生、炎亞綸拍不雅影片！受害者不反抗、不公開，就代表事情沒發生過？
人氣文章

Travel & Dining

建築大師西澤立衛新作輕井澤「SSH No.03」：讓自然的簡樸與純粹，撫平浮躁的心
人氣文章

酒意人生．梁淑意

Summer Wines We Love！波爾多除了紅酒，別忘了還有清爽活力的乾白酒
健康好人生 Health Channel
人氣文章
香港百貨超市新突破！設樂齡生活專櫃展示電動輪椅、軟餐，讓長者用品生活化，支援社區需要
人氣文章
國際環保先鋒全失蹤 1
人氣文章
小暑到了！小心「暑邪致病」！點分辨「陽暑」、「陰暑」？中醫推介清熱利濕冬瓜荷葉綠豆甜湯、消暑養陰冬瓜無花果水鴨湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2023 13:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2023 13:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2023 13:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/07/2023 12:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/07/2023
《午市前瞻》投資者觀望耶倫訪華成果 關注商湯20億貨花落誰家
人氣文章中國故事05/07/2023
6月中國財新服務業PMI降至53.9，年內次低
人氣文章大行報告05/07/2023
【大行炒D乜】高盛點評內銀股，狠劈工行目標兼叫沽
人氣文章香港要聞05/07/2023
旺角道寶安大廈再有石屎剝落，近花園街行車線封閉
人氣文章開市Good Morning05/07/2023
熊麗萍：資金近期轉向債市及歐美股市，中長線或須靠中東新資金撐市
人氣文章國際動態05/07/2023
歐盟:中國取消歐盟最高外交官下周的訪華計劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金