  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

6月中國財新服務業PMI降至53.9，年內次低

05/07/2023

　　6月中國服務業景氣度連續第六個月高於臨界點，但增速放緩，與需求轉弱有關。今日公布的6月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得53.9，較前月回落3.2個百分點，連續六個月位於擴張區間，但為六個月次低，僅高於今年1月。


　　此前公布的6月財新中國製造業PMI錄得50.5，較5月小幅下降0.4個百分點，連續兩個月位於擴張區間。兩大行業景氣度回落，拖累當月財新中國綜合PMI下降3.1個百分點至52.5，為2月以來最低，顯示企業生產經營仍延續擴張態勢但動能放緩。


　　這一走勢與國家統計局PMI並不完全一致。此前國家統計局公布的6月製造業PMI錄得49，較5月的年內低點回升0.2個百分點，連續三個月位於收縮區間；服務業PMI為52.8，較5月下降1個百分點。服務業PMI回落幅度大於製造業回升幅度，拖累5月綜合PMI產出指數下降0.6個百分點至52.3。

新訂單半年最低，外需、就業續擴張，信心五個月首升

　　從分項數據看，服務業供求繼續擴張，但增速放緩。6月服務業經營活動指數和新訂單指數連續六個月高於榮枯線，但分別錄得近六個月次低和最低值。外需保持穩健，新出口訂單指數同樣連續六個月位於擴張區間。企業普遍反映，疫情限制解除後，服務業持續受益於旅遊業及交通出行的復甦。


　　市場恢復，企業有增加用工恢復產能的需求。服務業就業指數連續五個月高於榮枯線，但6月擴張幅度有限。雖然用工規模進一步擴張，市場新增訂單繼續累積，導致積壓工作量繼續上升。


　　價格方面，6月服務業經營成本明顯上漲，企業普遍表示與用工成本上升及原料漲價有關。為了應對投入成本的上升，不少企業選擇上調收費價格，但是收費端的提價空間仍然受制於市場激烈競爭，銷售價格指數仍處於收縮區間，只是降幅收窄。


　　6月服務業界的信心度五個月來首次回升。業界普遍預期，未來一年經濟狀況將會改善，對銷售和經營的增長構成支持。

分析：服務業景氣度高於製造業，惟恢復動能趨弱

　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前經濟恢復基礎不牢固，修復速度不及預期，經濟增長內生動力不足、需求偏弱、市場預期差仍是突出問題。6月財新中國PMI顯示製造業景氣度顯著弱於服務業，製造業就業水平下降、通脹壓力增加、樂觀預期淡化，服務業仍處在後疫情復甦周期，但恢復動能趨弱。未來一段時期，相關政策在宏觀層面應加強支持力度，微觀層面應提高效率，確保政策紅利直達市場主體，切實改善就業和市場預期。

 

撰文：經濟通中國組

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

55.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.910

異動股

01919

中遠海控

7.770

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 55.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.910
  • 01919 中遠海控
  • 7.770
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 79.400
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 138.900
股份推介
  • 02359 藥明康德
  • 64.550
  • 目標︰$67.388
  • 08069 縱橫遊控股
  • 0.130
  • 目標︰$0.15
  • 00753 中國國航
  • 5.890
  • 目標︰$6.70
  • 01888 建滔積層板
  • 7.910
  • 目標︰$7.95
  • 02238 廣汽集團
  • 4.910
  • 目標︰$5.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.800
  • 00700 騰訊控股
  • 335.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.910
  • 00939 建設銀行
  • 5.020
  • 00005 滙豐控股
  • 61.900
報章貼士
  • 01128 永利澳門
  • 7.450
  • 目標︰$8.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 50.750
  • 目標︰$65.00
  • 02411 百果園集團
  • 5.640
  • 目標︰$7.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/07/2023 07:53  碧桂園(02007)6月銷售額160億人幣，同比跌54%

05/07/2023 08:11  【國際要聞】伊朗突破國際孤立，加入上合組織

05/07/2023 08:30  渣打(02888)歐洲再斥1.2億元回購174萬股

05/07/2023 08:29  【國際要聞】IAEA總幹事親赴日本開綠燈，稱核污水排海無問題

05/07/2023 07:50  《國金頭條》獨立日假期美股休市，美匯指數小幅波動

05/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒５５億元，買中行沽騰訊

05/07/2023 09:05  【大行炒Ｄ乜】大和微升網易目標，工行遭高盛劈目標近三成

30/06/2023 10:37  《嚟緊炒Ｄ乜》微創機器人蜻蜓眼獲歐盟ＣＥ認證，中線上望３５銀

05/07/2023 11:46  《財資快訊》美電軟報７﹒８２９３，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》投資者觀望耶倫訪華成果 關注商湯20億貨花落誰家
人氣文章

新聞>中國故事

6月中國財新服務業PMI降至53.9，年內次低
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】高盛點評內銀股，狠劈工行目標兼叫沽
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！
人氣文章

生財有道

【高息定存】南商上調3個月港元定存息至高達4.3厘
人氣文章

玩樂 What’s On

Apple官方嚴選！12個實用工具／遊戲app贏年度設計大獎︰旅行必備航班追蹤App／超好用體能訓練追蹤工具／華爾街日報都讚語言學習App
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

城中新貴！高級天婦羅登陸中環！山口縣多汁茄子、甘甜海膽、北海道「貴婦人」白露筍、鮑魚天婦羅，每款都有來頭、有出處！
人氣文章

Art & Living

蘇富比呈獻Queen靈魂主唱Freddie Mercury巡迴展與拍賣，公開逾千件私人珍藏！
人氣文章

Art & Living

七月藝遊 | 徐世琪威尼斯雙年展回應展、Magritte x LALIQUE超現實水晶雕塑
健康好人生 Health Channel
人氣文章
打針無懸念，戴口罩者醜？
人氣文章
台灣#MeToo浪潮：「壞人們作過的惡，都要逐一清算！」終有一日，你也要為自己做過的事付出代價
人氣文章
長者醫療津貼2023 | 一文睇清5大醫療津貼、生活資助！求診費用減免／出院後支援／鑲假牙！連照顧者都有份！即睇申請資格、連結 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2023 13:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2023 13:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2023 13:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/07/2023 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/07/2023
《午市前瞻》投資者觀望耶倫訪華成果 關注商湯20億貨花落誰家
人氣文章中國故事05/07/2023
6月中國財新服務業PMI降至53.9，年內次低
人氣文章大行報告05/07/2023
【大行炒D乜】高盛點評內銀股，狠劈工行目標兼叫沽
人氣文章香港要聞05/07/2023
旺角道寶安大廈再有石屎剝落，近花園街行車線封閉
人氣文章開市Good Morning05/07/2023
熊麗萍：資金近期轉向債市及歐美股市，中長線或須靠中東新資金撐市
人氣文章國際動態05/07/2023
歐盟:中國取消歐盟最高外交官下周的訪華計劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金