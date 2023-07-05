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高盛唱淡內銀狠劈工行目標價，除淨之後點部署？

05/07/2023

　　內銀股價續於近期低位徘徊之際，再遭高盛唱淡，指其在地方政府債務風險及信貸投資組合損失加大下，有減派息風險，股價或進一步調整，其中工商銀行(01398)及農業銀行(01288)遭降至「沽售」評級，工行目標價被狠劈近三成至3.55元。另近日傳出工行和建設銀行(00939)等國有大行向地方政府融資平台(LGFV)提供25年的超長期貸款，加上內銀本月迎來除淨高峰期，除淨後股價可能受壓。內銀今日(5日)普遍下挫，其中正值今日除淨的招商銀行(03968)跌逾3%表現最差，建行、工行及中國銀行(03988)將於明日(6日)除淨，應如何部署呢？

 

(Shutterstock)


高盛：有減派息風險內銀或進一步調整　工行目標價降至3.55元   


　　高盛發表最新研究報告指，與2013至2015年的周期相似，銀行在下行周期開始時會致力維持股息，然後在股息、資本和撥備三者無法很好平衡時，將優先考慮資本和風險緩衝而放棄股息目標，預計內銀在2023至2025年將面臨類似挑戰及重複派息模式。市場普遍認為大型銀行的估值較低，但在地方政府債務所帶來的利潤率風險及信貸投資組合損失加大的影響下，可能會削弱盈利增長，為資本積累帶來壓力，從而令股息分派水平受壓，內銀或迎來進一步調整。


　　高盛將今明兩年大型銀行撥備前利潤預測下調5%及6%，同時計及股息減少的風險，目標價平均下調1%，其中工行評級從「買入」下調至「沽售」，目標價由4.98元大劈近三成至3.55元，將農業銀行評級亦從「中性」下調至「沽售」，目標價由2.62元降至2.45元，因農行面臨較大的股息減少風險。建行則維持「買入」評級，惟目標價由6.07元下調至5.81元。惟郵儲銀行(01658)領先於同業的盈利前景和穩定的股息支付被低估，將評級從「沽售」上調至「買入」，目標價由4.06元升至5.8元。

傳國有大行向地方融資平台提供25年貸款　內媒稱傳聞不實

 

　　城投債至今剛性兌付金身仍未破，但背後已千瘡百孔，非標債務違約問題普遍，甚至有個別境外債在最後一刻才獲兌付，地方債務問題已成為中國經濟的灰犀牛事件。據外電引述知情人士透露，工商銀行和建設銀行等中國大型國有銀行正向地方政府融資平台(LGFV)提供25年的超長期貸款，部分貸款甚至在前4年暫免支付本金和利息，以避免在境外債市場出現信用緊縮的狀況。

 

　　不過，內媒《21世紀經濟報道》引述多位接近大行人士指傳言不實，目前並沒有有關貸款政策出台。報道指，銀行在辦理貸款業務時，要結合項目的具體情況、主體的償債能力、風險水平等各種因素，綜合考慮後才會審批放貸。

 

多家內銀下調美元存款利率　分析指有助保持人幣匯率穩定

 

　　另外，官媒《中國證券報》及《上海證券報》周一(3日)報道，近日多家主要銀行下調美元存款利率，其中交通銀行(03328)、農業銀行、工商銀行等國有大行一年期美元存款最高利率上限均在4.3%。而在4月中旬，上述銀行美元存款最高利率基本都在4.6%以上，工商銀行、建設銀行甚至達到5%，如按此計算，下降幅度已接近100個點子。與此同時，人民幣一年期存款利率已經降至2%以下。

 

　　有分析認為，近期美元存款利率出現調整，有助於給匯率市場的美元單邊升值預期降溫，讓市場回歸理性常態，對於當前穩匯率具有積極意義。另6月以來內地銀行接連下調人民幣存款利率，因此近期境內美元存款利率的適當降低也與人民幣存款利率下降具有一定的協同性，有利於降低境內企業居民的美元存款需求，對於保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定具有積極意義。

 

熊麗萍：內銀息高再試低位機會小　中行除淨後3元以下可吸

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，內銀方面的規管很多，就算向地方融資平台提供25年貸款亦應在管制範圍內，事件料對內銀影響不大，經濟大環境反而更重要，而早前內地不止減息，存款利率也下調，令息差不太受影響。不過，內銀「讓利」仍未完，股價正處整固階段，上升動力不大，但跌至現價應已有支持，再試低位機會小。但她提醒，除淨前沽壓較小可能與很多基金都打算收息有關，除淨後可能下試較低位置，但跌幅應不太大，因派息高達8、9厘。現時只因擔心經濟影響淨息差及增加壞帳，難免要捱一捱價，惟若不介意一邊收息一邊看著經濟改善，內銀仍值博。

 

 

　　至於哪隻內銀股最值得吸納？熊麗萍指，六大國有銀行中，建行近幾季資產質素沒以前那麼穩定，可留意中行。中行股價也與其他內銀一樣正處橫行格局，可待除淨後股價穩定而基金未急於買貨時在3元以下吸納。至於郵儲行，在國有銀行中經營模式較特別，靠過去的郵政網點收集存款比較靈活，以往受很多基金青睞，股價走勢接近招行，回升時升幅較大，但與招行一樣現在走勢已較以前弱。招行方面，在人事變動後業務受影響，經營較保守，內地消費弱亦影響其以往較進取的信用卡及投資業務，令非利息收入減少，而之前在諸多利好因素下其估值最貴，息率卻只有5厘，不建議買入。

 

　　內銀股今日普遍隨大市下跌，中行跌1.9%報3.1元，工行跌1.91%報4.11元，農行跌2.9%報3.01元，建行跌1.77%報5元，交行跌3.6%報4.55元，招行跌3.56%報34.1元，郵儲行跌2.18%報4.49元，中信銀行(00998)跌1.09%報3.64元，民生銀行(01988)跌1.71%報2.88元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此


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