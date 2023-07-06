【虛幣世界】聯儲局暗示加息，加密貨幣走勢平穩

消息指，聯儲局公布近期會議紀錄，暗示未來仍需要加息，加密貨幣仍然走勢平穩。



數字財富平台Yield App首席執行官Tim Frost分析指，加密貨幣市場可能正在從18個月的熊市過渡到更有希望的時期，Frost指出了2019年加密貨幣市場的相似之處，即比特幣在經歷了加密貨幣寒冬後陷入停滯，然後在第二年再次飆升，他強調比特幣在過去三個月中保持相對穩定，價格範圍在28000美元至31000美元的水平之間，如果我們再看到這種情況幾個月，這將為價格方面更加樂觀的時期奠定基礎。



儘管美聯儲會議紀要顯示一些官員支持6月加息，但美國股市小幅下跌，以科技股為主的納斯達克綜合指數和標準普爾500指數分別下跌0.3%和0.2%，各國央行一直努力解決通脹問題，目前通脹率仍是高於2%目標，而美國經濟陷入衰退進入兩難。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報30422.25元，跌0.27%(24小時比較．下同)；以太幣現報1905.94元，跌0.23%；艾達幣報0.2831元，跌0.28%；瑞波幣報0.4763元，跌0.29%。



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