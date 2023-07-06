據報阿里巴巴創辦人馬雲現身在巴基斯坦，料布局南亞電商

據外媒報道，巴基斯坦NutShell集團創辦人在社交平台透露，阿里巴巴(09988)創辦人馬雲現身在巴基斯坦拉合爾，他曬出馬雲與朋友的一張合照。



據報馬雲的行程十分低調，他在巴基斯坦停留超過20個小時之後，還將前往烏茲別克斯坦，而他此前已經出現在南亞另外兩個國家，包括孟加拉和尼泊爾。有分析指出，馬雲本次行程先後到訪多個國家，大部分屬於阿里巴巴旗下電商平台Daraz所布局的地區。他到訪巴基斯坦相信是為在當地拓展電商業務。



Daraz公司網站顯示，其成立於2012年，為一家總部位於巴基斯坦的電商企業，主要為消費者提供服飾、時尚飾品、3C數碼等品類的B2C業務，經營地區包括巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡和尼泊爾。



2018年，阿里巴巴收購Daraz。2021年，Daraz曾經在巴基斯坦和孟加拉投資1億美元。除了收購Daraz，阿里巴巴旗下菜鳥也在巴基斯坦有所布局。



早在2016年，阿里巴巴收購東南亞電商Lazada。2018年，阿里巴巴亦收購土耳其電商公司Trendyol。

撰文：經濟通中國組

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