《午市前瞻》恒指殺重貨牛證後料有支持 稀土炒高暫不宜沾手

恒生指數半日報18522，跌587點或3.1%，主板成交530.76億元。恒生中國企業指數報6259，跌230點或3.5%。恒生科技指數報3921，跌94點或2.4%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、建行(00939)及阿里(09988)；騰訊收報327.8元，跌7.6元或2.3%，成交27.61億元；建行收報4.46元，跌0.12元或2.6%，成交18.41億元；阿里收報81元，跌1.65元或2%，成交12.14億元。國指三大成交股份依次為騰訊、建行及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報120.3元，跌4.2元或3.4%，成交11.34億元。

(中國稀土網上截圖)





李偉傑：內銀股除淨加劇大市沽壓



恒指連續急跌第二日，半日已最多跌超過600點，低見18503，最少超過3700張對應期指張數的恒指牛證街貨遭收回。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日大市下跌並沒有太大實質消息，大市成交低及人民幣弱勢亦未算特別加劇，但昨日恒指18500以上的牛證好倉資金部署增加，加上今日有三隻內銀股除淨，加劇大戶下殺能力，估計今日跌幅主要源於衍生工具的短線操作。



李偉傑指，因為消息面上未有特別惡化，若後續消息維持現狀，估計今日殺好倉後於18400至18500會有一定防守性。



稀土股難長炒 耶倫訪華莛紓緩晶片戰



美國針對中國實施晶片出口限制後，中國亦限制鎵、鍺兩種生產晶片及光纖的重要原料出口。早前稀土及有色金屬股份受惠炒高，今日跟隨市況回調，李偉傑指中國稀土(00769)為中介人角色銷售稀土，並非本身持有稀土礦，而限制出口有可能令生意減少，對業績而言並非好事。他指，早前稀土股份炒高僅因為消息後的炒作，預計一至兩日後難再有資金追捧，故現時回吐亦不宜胡亂入手。



近期中美晶片戰愈打愈熱，風頭火勢之時美國財長耶倫訪華，但李偉傑估計，耶倫並不會重點提到有關晶片事宜，故對紓緩晶片戰並不會有幫助。他指，現時市場預期耶倫或會提到關稅問題，因為美國通脹持續，加上為大選鋪路，白宮或希望降低關稅以紓緩通脹，但不會減少輕對中國打壓，整體只是以選戰為前提，估計耶倫訪華最多只能沖喜大市一至兩星期，隨後美方的打壓手段亦難一時終止。

中國稀土股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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