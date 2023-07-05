【高息定存】星展推定期存款推廣優惠，港元美元一周定存10厘息

星展香港推出限時定存推廣，由即日起經該行任何分行完成指定合資格投資交易，即可享特惠定存年利率，當中港元及美元一星期定期特惠年利率均高達10%。合資格投資交易為認購股票掛勾產品，包括股票掛勾投資及股票掛勾票據；或認購結構性投資產品；或認購外幣掛勾投資；合資格投資交易單筆交易達50元至500萬港元（或外幣等值）；推廣期由即日起至本月31日，上述優惠只適用於星展豐盛理財戶口。

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星展香港推出限時1星期外幣兌換定期存款推廣，由即日至7月31日起經星展香港全新DBS digibank HK應用程式或星展iBanking網上理財（使用指定優惠編號）以新資金兌換任何指定外幣的單項外幣兌換交易，同時以同一貨幣開立一星期定期存款（即選擇支帳戶口時，選擇與定存貨幣不同的支帳貨幣），當中人民幣可享10.5%一星期外幣兌換定期存款特惠年利率。



表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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