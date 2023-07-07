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耶倫料今早與劉鶴會面，下午與李強舉行雙邊會談

07/07/2023

　　美國財長耶倫昨日(6日)抵達北京，展開一連四天訪華行程。美國財政部官員說，耶倫今日上午10時和前副總理劉鶴會面，下午4時半與國務院總理李強舉行雙邊會談，晚上則出席由人民銀行前行長周小川主持的晚宴。《法新社》報道，耶倫亦可能與副總理何立峰會面。


　　美方早前預計耶倫不會與中國國家主席習近平會面，而內地官媒報道指，習近平昨日(6日)在江蘇省蘇州市考察。

財政部官員和伯恩斯到場接機

　　耶倫昨日乘坐專機抵埗時，由中國財政部官員及美國駐華大使伯恩斯迎接。據內地傳媒發放片段顯示，耶倫落機後與財政部國際經濟關係司司長楊英明，握手傾談近20秒。


　　耶倫在抵達北京後不久在Twitter發文稱，美國尋求與中國進行健康的經濟競爭和更好的溝通。她稱：「我們將在需要時採取行動保護我們的國家安全，這次訪問提供一個溝通的機會，避免誤傳或誤解」。


　　今次是耶倫擔任財長後首次訪華，亦是繼國務卿布林肯後，不足一個月內第二位訪華的美國內閣官員。《路透》引述隨行的美方官員說，雙方可能對部分事情有分歧，不過雙方對話更加重要，不認為耶倫此行會沒有成果。
　　中國政府在耶倫訪華前夕，宣布由下月1日起，對兩種半導體工業至關重要原材料鎵和鍺，實施出口管制。

 

撰文：經濟通中國組

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